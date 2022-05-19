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中小企業碳盤查看這裡！環保署公布作業指引

▲環保署今（19）日公布「溫室氣體排放量盤查作業指引」，提供中小企業了解碳盤查及執行方法。（圖／環保署提供）
▲環保署今（19）日公布「溫室氣體排放量盤查作業指引」，提供中小企業了解碳盤查及執行方法。（圖／環保署提供）

記者許若茵／台北報導

2022-05-19 14:07:10

面對未來各式各樣溫室氣體排放規範，環保署今（19）日公布「溫室氣體排放量盤查作業指引」，提供中小企業了解碳盤查及執行方法，掌握自身排放情形，並作為溫室氣體減量依循。

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環保署環管處處長兼氣候變遷辦公室主任蔡玲儀表示，因應氣候變遷，全球超過130個國家，5200家企業提出淨零排放的目標與時程。台灣也展開「溫室氣體減量及管理法」修法，其中以「2050淨零排放」最受矚目，世界經濟論壇2021年「淨零挑戰：供應鏈機會」報告也提到，第一個關鍵行動是建立供應商溫室氣體排放數據，也就是碳盤查。

蔡玲儀指出，為協助國內產業因應全球供應鏈的要求，氣候變遷辦公室修正「溫室氣體盤查登錄作業指引」，過去版本僅針對大型排放源，如今新版指引則增加了對中小企業自行展開盤查的協助。

蔡玲儀解釋，據經濟部統計，全台約有10多萬家從事製造業的中小企業，未來將面對國內外供應鏈要求進行盤查，將是最需要運用此新版指引的對象，然國內碳排貢獻也有10%來自住商服務業，環保署將輔導大型百貨零售業對用電、物流配送、廢棄物處理等範疇展開碳盤查，以作為減碳、節電的依據。

蔡玲儀說明，並非所有展開盤查的企業都需要進行查證、登錄或揭露，要視法規與產業鏈要求而定，建議中小企業在展開盤查前先舉辦起始會議，釐清為何盤查，確認所受規範與所需資料。然因應更大量、更多元的查證需求，此次修法將查驗機構分級，預計今年修法完成後，明年訂定子法後就能有國內查證機構上路為中小企業提供服務。

環保署表示，本項盤查指引已公布在環保署事業溫室氣體排放量資訊平台，企業可以自己參照本指引動手做盤查，如屬環保署公告應盤查、金管會永續發展路徑圖規範對象或供應鏈需要者，盤查結果才需要經查驗機構查證，近期環保署也將陸續辦理盤查作業輔導說明會，除製造業外，住商服務業也在輔導範圍。

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