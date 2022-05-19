中投區國中會考21日登場　不應試者可參加補考

今年國中教育會考即將於 5 月 21 、 22 日登場，台中市長盧秀燕今 (19) 日特地前往忠明高中考場，視察防疫整備情形，從進入校園量測體溫動線、熱像儀測試、考場休息區及用餐規劃安排、備用試場分流措施等，逐項檢視，實地模擬演練，務求考試當日零缺失，確保考生健康安全，並慰勉考場人員辛勞。

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另依中央規定，考生確診在 5 月 20 日 ( 含 ) 前尚未解除隔離者、快篩陽性未經 PCR 檢驗者及 5 月 20 日 ( 含 ) 前未獲 PCR 檢驗結果者，不可應試，但可參加 6 月 4 、 5 日的補考，補考不影響升學權益。若有考生不遵守規定私自參加考試，經查證屬實後將取消考試資格且不可參加補考。

盧秀燕表示，今年中投區國中教育會考，報考人數 3 萬 805 人、分別安排於 34 個考場學校，其中，台中市考生 2 萬 6695 人、規劃 26 個考場學校。今年考生家長仍不得陪考，但考場有特別成立「考生服務隊」，提供應考協助，並要求所有工作人員皆完成三劑疫苗施打。

盧秀燕指出，今年考場配合防疫進行分類，「一般試場」供一般考生、自主健康管理者，每間試場最多安排 36 名考生應試；「第一類備用試場」供突發傷病申請應考的學生；「第二類備用試場」則提供 5 類對象應考，包括居家隔離者、居家檢疫者、自主防疫者、現場有發燒或呼吸道疾病者，目前中投考區共增設 460 間二類備用試場，並依類型分流應試；確診考生不可應試，但可參加 6 月 4 、 5 日補考，不影響升學權益。

教育局指出，已於考前強化匡列通報機制，確實掌握名單，來做好相關應變措施， 5 月 14 至 17 日累計確診考生 87 人、居家隔離 158 人、居家檢疫 1 人；二類試場考生不得提早交卷，節間休息及用餐均須於二類試場內進行，並由「考生服務隊」協助考生訂購午餐及各項應試服務事宜，二類試場監考人員亦備有防護準備，包括面罩、手套、隔離衣，保障考生和監試人員健康安全。

教育局提到， 5 月 20 日下午 3 至 5 時開放考生憑准考證看考場，不開放家長陪同；但如有特殊應考需求考生，家長經申請陪考證可陪同看考場。一般試場及第二類備用試場規劃不同通道，各試場開放冷氣，試場前、後門保持關閉，並開啟試場內四角落處窗戶各 5 至 10 公分以維持適度通風，英語（聽力）考試則暫時關閉，避免非預期干擾，場內也加強消毒及管制考場進出場動線。

教育局提到，環保局將於 5 月 20 、 21 、 22 日下午協助考場學校環境清消，各考區均配置遠紅外線熱像儀，考生進入考場全面量測體溫，全程佩戴口罩，並管制進出場動線，用餐須使用隔板，請考生遵守防疫規定，也請家長放心。