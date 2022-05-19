受困8周才下班！上海864家金融機構復工 白名單每週公布
隨著上海全市16區開始復商復工，上海當局也加快腳步推動金融服務業恢復。昨（18）上海地方金融監管局公布首批金融機構復工「白名單」共864家，這些金融從業人員終於能從配合封控駐守辦公室以維持金融服務的「8周上班」解脫，與其他從業人員接交「下班回家」。
中國官媒《新華社》旗下財經媒體《上海證券報》今（19）日指出，上海市金融工作黨委、上海市地方金融監管局預計每週公布一次白名單，欲將從金融到產業全面推動恢復正常秩序，首批白名單重點金融機構包含中國外匯交易中心、上海證券交易所、上海期貨交易所、中國金融期貨交易所、上海保險交易所、中央國債登記結算有限責任公司上海總部、中國證券登記結算有限責任公司上海分公司、中國信託登記有限責任公司、中國人民銀行徵信中心等單位和多家中外資金融機構。
作為中國的金融中心，上海被認為是中國經濟「穩增長」的重要關鍵，這份金融復工白名單將分批審理，按照「必須必要、最低限度；動態管理、循序漸進；聯合聯動、風險可控」原則，且具備封閉生產條件的金融機構優先復工。依照流程，各金融機構可向各區金融主管部門提交申請，審核後再報請上海地方金融監管局批覆後方可確定是否復工。
上海自3月底封城以來，許多金融從業人士為了維持金融服務且配合封控，必須駐守辦公室長達8周，《路透社》4月底統計，多達2萬名銀行家、交易員等金融工作人員留守在上海市陸家嘴區辦公大樓裡；有金融機構表示，許多居家上班的從業人員主動願意與駐守同仁交接上班，但由於上海目前仍未全面解封，多數機構仍在挑選第二批員工繼續駐守。