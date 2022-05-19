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再籲打疫苗！陳時中曝數據：未接種死亡率是三劑者的6倍

▲指揮中心表示，據統計，未接種疫苗者死亡率，是打三劑疫苗者的六倍。（圖／指揮中心）
▲指揮中心表示，據統計，未接種疫苗者死亡率，是打三劑疫苗者的六倍。（圖／指揮中心）

編輯中心／綜合報導

2022-05-19 14:43:262022-05-19 14:47:24

今（19）日國內本土增90331例，創今年新高，其中有191例中重症個案、59例死亡個案，指揮官陳時中強調「打疫苗仍然是最重要的事情」，根據國內確診者資料統計，若沒打疫苗者的死亡率，是打過三劑疫苗的六倍，也就是打了追加劑，能較未接種者染疫後降低83%死亡率。

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陳時中指出，根據國內資料來看，整體來說，沒有打疫苗的確診者死亡率，是打過三劑疫苗的六倍「六倍是很高」，他再次呼籲還沒打的民眾盡速去接種，強調接種疫苗是在這疫情裡最重要的事情，不過他也強調「打疫苗不見得不染疫，但是會讓自己的重症跟死亡可能性降低」，打了三劑者，會比沒打的少83%死亡率。

指揮中心表示，昨天疫苗打了7萬3502人次，第一劑86.48%、第二劑81.16%、基礎加強劑0.85%、追加劑63.65%。（編輯：林莞茜）

▲指揮中心：未打疫苗死亡率是打完三劑者6倍。（圖／指揮中心）
▲指揮中心：未打疫苗死亡率是打完三劑者6倍。（圖／指揮中心）
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