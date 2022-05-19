台灣有望加入IPEF？王美花：有直接管道與美密切溝通
美國眾院、參院過半議員聯名致函美國總統拜登，呼籲把台灣納入印太經濟架構IPEF，對此，經濟部長王美花今（19）日在立法院經濟委員會指出，經濟部有相關直接管道可與美方溝通，會一步步進行，這也顯示美國對台灣的支持，並且理解台灣在供應鏈中的重要性。
王美花今早赴立法院經委會，進行「2022年下半年全球、亞太及台灣整體經濟、金融情勢展望與分析」專題報告，並備質詢。民進黨立委陳亭妃提到，參議院外委會主席梅南德茲（Bob Menendez）和共和黨首席議員里契（Jim Risch）於5月18日帶領50名跨黨派參議員，聯名致函美國總統拜登，呼籲把台灣納入IPEF，信函強調，台灣是美國長年重要貿易夥伴，若將台灣排除在IPEF外，恐嚴重扭曲區域與全球經濟結構，且違背美國經濟利益。
陳亭妃指出，韓國也已正式表態要加入由美國推動的IPEF，韓國總統尹錫悅規劃以視訊方式參與成立宣言，不禁讓人想問「那台灣呢」？對此，王美花表示，最近確實有針對IPEF做相關討論，感謝美國參院、眾院議員對台灣的支持，這也顯示美國理解台灣在供應鏈中的重要性，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也說IPEF將是開放且具包容性，經濟部有直接管道與美方密切了解相關進展。
針對陳亭妃進一步詢問，經濟部對於台灣加入IPEF的信心指數為何？王美花指出，美國政府、產業理解台灣重要性，對台灣而言是正面的，IPEF先成立，後續具體細節會一步步推進，經濟部也會持續掌握。