宏碁裸視3D技術登場！打遊戲免戴眼鏡　瞬間體驗3D沉浸感

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啟動 TrueGame 應用程式後，使用者只需要選擇想玩的遊戲作品，按下「開始」鍵即可轉成3D效果，自動開啟必要的遊戲執行檔案，啟用對應的專屬SpatialLabs 3D 設定，轉換遊戲成 3D 立體模式。這種全新的玩法，玩家無需配戴特殊眼鏡，就能帶來3D遊戲體驗。再者，宏碁推出2D轉3D的解決方案，啟動SpatialLabs Go透過AI 技術，只需按下按鍵，所有內容皆可以全螢幕呈現 3D 立體影像。
Predator Helios 300 SpatialLabs Edition — 3D電競筆電
SpatialLabs TrueGame 應用程式將會載入到全新Predator Helios 300 SpatialLabs Edition 電競筆電，玩家無需配戴3D眼鏡，即可體驗 3D 立體遊戲世界，目前支援五十款以上遊戲。SpatialLabs 是透過眼球追蹤解決方案，結合3D立體顯示技術與即時渲染技術打造。
為了順暢運算3D，Predator Helios 300 SpatialLabs Edition 電競筆電搭載12代 Intel Core i9 處理器、NVIDIAGeForce RTX 3080 筆電GPU、32GB DDR5-4800 記憶體及 PCIe Gen 4 NVMe RAID 0 SSD。亦具備雙風扇設計，內含第五代 AeroBlade 3D風扇，搭配液態金屬散熱膏及 Acer CoolBoost技術，提升散熱效能。使用15.6 吋的 UHD 2D 螢幕面板與上方的液晶雙凸透鏡柱狀透鏡，這個創新的顯示模組能讓玩家在2D與3D成像之間切換自如。
裸視3D螢幕
除了有裸視3D電競筆電之外，在SpatialLabs產品線加入了能滿足個人娛樂需求的Acer SpatialLabs View及適合商務所使用的Acer SpatialLabs View Pr裸視3D螢幕，皆為15.6 吋 4K 顯示器，可與個人電腦連結，享受裸視3D立體技術的體驗。