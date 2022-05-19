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宏碁裸視3D技術登場！打遊戲免戴眼鏡　瞬間體驗3D沉浸感

▲宏碁正式推出配置裸視3D技術的電競筆電，免戴眼鏡即可享受立體遊戲畫面。（圖／官方提供）
▲宏碁正式推出配置裸視3D技術的電競筆電，免戴眼鏡即可享受立體遊戲畫面。（圖／官方提供）

記者周淑萍/綜合報導

2022-05-19 15:02:24

宏碁正式推出一款「SpatialLabs TrueGame」 新型應用程式，透過這項技術玩家不需要額外裝置，就能體驗3D沉浸感十足的遊戲體驗。同時將此技術載入到全新的Predator Helios 300 SpatialLabs Edition 電競筆電；同時在SpatialLabs產品線加入了能滿足個人娛樂需求的Acer SpatialLabs View，以及適合商務所使用的Acer SpatialLabs View Pro裸視3D螢幕。

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▲Acer-SpatialLabs -View-Pro。(圖／官方提供)
▲適合商務使用的Acer SpatialLabs View Pro裸視3D螢幕。(圖／官方提供)
SpatialLabs TrueGame應用程式能將3D立體技術帶到遊戲世界中。宏碁指出，遊戲開發人員在設計遊戲時，多半會以3D立體空間建構遊戲世界，每個場景的景深及物件遠近距離皆經過設計，而 SpatialLabs 則進一步運用這項已知資訊，呈現 3D立體視覺。

啟動 TrueGame 應用程式後，使用者只需要選擇想玩的遊戲作品，按下「開始」鍵即可轉成3D效果，自動開啟必要的遊戲執行檔案，啟用對應的專屬SpatialLabs 3D 設定，轉換遊戲成 3D 立體模式。這種全新的玩法，玩家無需配戴特殊眼鏡，就能帶來3D遊戲體驗。再者，宏碁推出2D轉3D的解決方案，啟動SpatialLabs Go透過AI 技術，只需按下按鍵，所有內容皆可以全螢幕呈現 3D 立體影像。

Predator Helios 300 SpatialLabs Edition — 3D電競筆電

SpatialLabs TrueGame 應用程式將會載入到全新Predator Helios 300 SpatialLabs Edition 電競筆電，玩家無需配戴3D眼鏡，即可體驗 3D 立體遊戲世界，目前支援五十款以上遊戲。SpatialLabs 是透過眼球追蹤解決方案，結合3D立體顯示技術與即時渲染技術打造。

▲PREDATOR-HELIOS-300-SpatialLabs™-Edition。（圖／官方提供）
▲SpatialLabs TrueGame 應用程式將會載入到全新Predator Helios 300 SpatialLabs Edition 電競筆電，玩家無需配戴3D眼鏡，即可體驗 3D 立體遊戲世界，目前支援五十款以上遊戲。（圖／官方提供）
為了順暢運算3D，Predator Helios 300 SpatialLabs Edition 電競筆電搭載12代 Intel Core i9 處理器、NVIDIAGeForce RTX 3080 筆電GPU、32GB DDR5-4800 記憶體及 PCIe Gen 4 NVMe RAID 0 SSD。亦具備雙風扇設計，內含第五代 AeroBlade 3D風扇，搭配液態金屬散熱膏及 Acer CoolBoost技術，提升散熱效能。使用15.6 吋的 UHD 2D 螢幕面板與上方的液晶雙凸透鏡柱狀透鏡，這個創新的顯示模組能讓玩家在2D與3D成像之間切換自如。

▲宏碁正式推「SpatialLabs TrueGame」 裸視3Ｄ。（圖／官方提供）
▲宏碁推出全新的SpatialLabs View螢幕，具備裸視3D功能。（圖／官方提供）
裸視3D螢幕

除了有裸視3D電競筆電之外，在SpatialLabs產品線加入了能滿足個人娛樂需求的Acer SpatialLabs View及適合商務所使用的Acer SpatialLabs View Pr裸視3D螢幕，皆為15.6 吋 4K 顯示器，可與個人電腦連結，享受裸視3D立體技術的體驗。

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