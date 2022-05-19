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王力宏生日祝福破46萬條！寵粉「福利秀」私藏半年待見光

▲王力宏歡慶46歲生日，粉絲將祝福評論衝到46萬條。（圖／翻攝王力宏FB）
▲王力宏歡慶46歲生日，粉絲將祝福評論衝到46萬條。（圖／翻攝王力宏FB）

記者江芷稜/綜合報導

2022-05-19 14:52:04

金曲歌王王力宏17日剛度過46歲生日，為了給偶像驚喜，大批粉絲湧現微博留言、按讚，發文希望他早日返回歌壇，短短1天評論裡的生日祝福衝破46萬條，將近是去年的10倍，鐵粉們在粉絲群裡透露，刻意衝高評論數是為了慶祝他46歲，不能衝得過頭，還得巧妙控制每個留言帳號的頭像，作為一首藏頭詩，整齊喊話「祝二哥生日快樂！給你愛的鼓勵！我們一路相伴前行！」為他加油打氣。

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▲王力宏沒忘記支持他的粉絲。（圖／宏聲音樂提供）
▲王力宏沒忘記支持他的粉絲。（圖／宏聲音樂提供）

王力宏自2012年起每年都會舉選擇一個城市，在當年第一日舉辦一場免費「福利秀」，回饋送給粉絲一場音樂饗宴，這幾年在台北、台中、新加坡、北京、義烏等地舉行，吸引無數粉絲共襄盛舉。去年因為疫情關係無法群聚，工作團隊索性在海南島舉辦線下演唱會，以藍天白雲和大海為背景，王力宏在沙灘上錄製媲美演唱會等級的私密福利秀，事後釋出影片，讓歌迷相當感動。

但爆出婚變後，王力宏低調在台北沉潛了許久，粉絲無緣看到福利秀演出難掩失望，不過有鐵粉在微博秀出工作證，發文說「2022.1.1原本今天可以有冰雪福利秀的，沒關係，等你」，爆料因為疫情關係，王力宏不想中斷和粉絲們這10年以來的約定，去年底早就超前部屬，提前錄製好2022年的福利秀，因出示證據者背後的景色是冰天雪地，應是在冬天拍攝完成，目前已經私藏了半年之久。

▲歌迷透露，王力宏早在去年底前就錄製好2022的福利秀。（圖／翻攝微博）
▲歌迷透露，王力宏早在去年底前就錄製好2022的福利秀。（圖／翻攝微博）

如今歌迷完成了46萬條評論的目標，忍不住敲碗表示，希望王力宏能早點釋出福利秀影片，當作交換禮物，紛紛在超話裡留言「相信你今年也不會失約」、「約定不只是每年1月1日，而是到2060」、「我們等你回來唱歌給我們聽」、「期待蓋世英雄歸來」。

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