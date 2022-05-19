再創新高！新冠口服藥昨領3606人份 今有1.5萬份將到貨
中央流行疫情指揮中心宣布，今（19）日國內新增90331例本土個案，再創今年新高，在口服抗病毒藥領用情形，醫療應變組組長周志浩表示，昨天單日使用3606人份，創新高紀錄，分別是輝瑞（Paxlovid）的3091人份以及默沙東莫納皮拉韋（Molnupiravir）的515人份。目前輝瑞口服藥累計用了1萬4419人，莫納皮拉韋4332人份，合計1萬8751人份。
本土確診個案數天天飆升，今日已破9萬例，讓口服抗病毒藥物用量再創新高，指揮中心表示，昨日共使用了3606人份，其中輝瑞Paxlovid用了3091人份、默沙東莫納皮拉韋用了515人份。
周志浩說，今天會有1.5萬人份的莫拉皮拉韋到貨，都會依照規劃進來，下週還會再進來5萬份，至於週一到貨的3.5萬劑，已陸續在配送中，相關數目之後會再提供。
另外在瑞德西韋藥物部分，指揮官陳時中也說，近日會再有瑞德西韋進口，該藥物的用量也不少。據統計，自今年1月起，輝瑞口服藥Paxlovid共發出1萬4419人份、莫納皮拉韋則為4332人份，合計1萬8751人份。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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