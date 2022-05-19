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確診者獲「無敵星星」！羅一鈞：康復三個月內不會被匡列

▲羅一鈞說明，感染康復後3個月內，再接觸感染者，沒有出現相關症狀，無需被匡列。（圖／翻攝指揮中心直播）
▲羅一鈞說明，感染康復後3個月內，再接觸感染者，沒有出現相關症狀，無需被匡列。（圖／翻攝指揮中心直播）

編輯中心/綜合報導

2022-05-19 14:52:462022-05-19 14:58:20

我國疫情延燒，已經有不少人曾感染過新冠肺炎後來康復，有民眾好奇自己曾是確診者，後續再成為成為接觸者，還需要被匡列？對此，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞也特別說明，感染康復後3個月內，再接觸感染者，沒有出現相關症狀，無需被匡列。

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▲（圖／指揮中心提供）
▲羅一鈞說明，感染康復後3個月內，再接觸感染者，沒有出現相關症狀，無需被匡列。（圖／指揮中心提供）
羅一鈞表示，曾是確診個案，在距離確診發病日（無症狀者，以確診採檢日計算），3個月內再次接觸其他確診個案，如果沒有出現新冠肺炎相關症狀，則無須匡列為接觸者。

羅一鈞說，已經感染過後的個案，在接觸新確診者，再次出現新冠肺炎相關症狀的話，經判不是其他病因導致，建議進行快篩或PCR，結果為陰性者，無需匡列。

羅一鈞表示，這種狀況比較容易出現在醫護，或是自己確診後，再碰到家人確診，只要3個月內沒有症狀，都不需要再做3+4、0+7，或是自主健康管理等應變。他也提到，這在坊間形容是「獲得無敵星星」，三個月內有一定免疫力。（編輯：孫唯容）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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