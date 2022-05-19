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烏日高鐵站前蛇出沒　女嚇到腳軟　警速抓化危機

▲烏日警分局三和派出所長邱量虔持捕蛇夾將在樹上「臭青母蛇」捕獲，目測長度超過2米(圖／警方提供2022.5.19)
▲烏日警分局三和派出所長邱量虔持捕蛇夾將在樹上「臭青母蛇」捕獲，目測長度超過2米(圖／警方提供2022.5.19)

記者柳榮俊/台中報導

2022-05-19 15:08:58

台中烏日高鐵站前人行道大蛇出沒，一名女子搭車路過看到腳軟，驚聲尖叫，引來巡邏員警查看，手指人行道有大蛇且差點踩到，員警立即上前查看該條蛇已爬上路樹、即刻通知有關單位處理，解除一場危機

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台中市烏日警分局三和派出所巡佐莊浩澄及警員丁培耕巡邏勤務時，行經轄內高鐵台中站區加強違規取締時，突然聽到路邊有女性民眾驚慌軟腳嘶喊，莊員前往察看關心，女子驚慌見警語無倫次表達，手指人行道有大蛇且差點踩到，員警立即上前查看該條蛇已爬上路樹、即刻通知有關單位處理，並同時在場戒備，以免再有人遭驚嚇或攻擊。

 

三和派出所長邱量虔接獲員警回報現場狀況後，立即攜帶捕蛇夾及飼料袋前往現場，經初步判斷應該是俗稱的「臭青母蛇」，推測應是近日大雨後及夏日炎熱氣候使蛇類出外活動。


邱量虔表示，從警常受理民眾報案捕蛇經驗，鑑於近日疫情升溫，消防及相關業務單位疲於奔命，未避免高鐵站進出該處旅客恐慌與增加他單位負擔決定自行抓捕，遂立即架起樓梯、持捕蛇夾將在樹上的「臭青母蛇」捕獲，該條蛇目測長度超過2米，旋即用飼料袋裝妥後帶回，立即將其帶至適合人煙稀少棲地野放山林回歸自然，解除一場大蛇出沒高鐵站周邊民眾驚慌。

 

烏日警分局長吳銘淵表示，雖然抓捕蛇類並非警方的主要工作，但警察任務原本即無絕對清楚之界線，例如疫情期間警察亦扮演輔助衛生單位的關鍵角色；而這次在避免造成高鐵站旅客危險與恐慌的前提下，協助捕蛇解除社會民眾驚恐危機亦是值得嘉獎。警察發揮服務熱忱，積極主動幫助民眾並解決民眾困難，彰顯警察「人民保母」正面形象。同時也提醒民眾，夏日將屆，若發現蜜蜂、蛇等動物，可撥打1999由市府依狀況通報相關單位協助處理。

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