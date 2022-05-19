認了致死率會往上 陳時中說重話：喊醫療崩潰是危言聳聽
中央流行疫情指揮中心今（19）日公布國內新增90378例COVID-19確定病例，分別為90331例本土個案及47例境外移入，另確診個案中新增59例死亡。近期死亡個案明顯增加，有家屬抱怨快篩陽性後去做PCR，卻被晾在急診室外10幾小時才獲安置，質疑是否醫療崩潰？指揮官陳時中回應「絕對沒有」醫療崩潰，直言這樣講有點危言聳聽，但也認了致死率還會往上走，希望能壓在千分之一以內。
疫情持續發展，許多專家提出各類預測，也有家屬以親身經歷對醫療體系提出質疑，陳時中表示，專家的各種預測都會尊重，但也強調每項預測的基礎不同，要討論時得注意各類模型與預測條件的差異。
而對於家屬的抱怨，陳時中認為這是個案，會請相關醫院留意，持續精進對病患的照顧，但是強調「台灣絕對還沒到醫療崩潰」，更說重話表示喊醫療崩潰有點是「危言聳聽」。
而對於致死率的部分，陳時中表示以今年來看約在0.32、0.33左右，坦言可能還會再往上走，但希望不要超過千分之一。（編輯：倪浩軒）
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