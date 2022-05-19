巷仔內／讓美國不安、澳洲跳腳的中索安全協議

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說到近年北京與索羅門群島的關係，主要開始於後者在2019年9月與中華民國斷交、與中共建交，並不算很久。然而，2021年11月24日開始，索羅門群島發生了一系列，因不滿總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）棄台親中的示威和騷亂，引發國際關注，中國不僅提供一系列援助，還在2022年3月底與索羅門群島草簽雙邊安全合作框架協議，緊接著又於2022年4月中旬，由2國外長正式簽署雙邊安全合作框架協議。
看似中索為了彼此安全訂的協議，藉此維護社會秩序，展開人道主義援助、自然災害應對等領域合作，以及保護中國公民和中國在當地項目，有什麼問題呢？讓外界真正擔心的是，這恐怕將讓中國有權派遣軍隊船隻並執行後勤補給，停靠和轉運，必要時索方還能要求中國派遣警察、軍事人員甚至是軍隊；換句話說，這可能為中國在索羅門群島建立軍事基地一事舖路，儘管這些猜測已被中索2國駁回。美國政府警告，若真的發生這種情況，將做出相應的回應，澳洲政府更將這樣的基地建設稱為不可干犯的「紅線」。
從地緣政治來看，索羅門群島位處第二與第三島鏈之間的南太平洋地區，以島鏈防禦的角度，一旦中國藉該協議在南太駐軍，就意味著中國軍事力量將可從第一島鏈直接跨越第二島鏈，並對第三島鏈形成威脅，並導致南太軍事化的危機。
此外，美國、英國和澳洲在2021年9月簽署的「澳英美聯盟」（AUKUS），也可能是導致中國這波反制的原因之一。該協議承諾由英、美協助澳洲建造核子動力潛艦艦隊，共同捍衛3方在印太地區的利益，當時就讓北京深感威脅，怒批美、英此舉是赤裸裸的核擴散行為，嚴重破壞區域和平穩定。
若從個別國家的立場，距離索羅門群島還不到2000公里的澳洲，多年來一直是索國的重要援助方，自二戰結束後，在《太平洋安全保障條約》架構下，索國與南太島國就被美國、澳洲、紐西蘭等國視為安全勢力範圍；對澳洲而言，近年它與北京關係已經在惡化，而中索安全協議的出現無疑是雪上加霜，這意味著澳洲在太平洋主導地位、安全維護者角色以及外交政策上，皆遭受重大挫敗。
北京在索羅門群島的策略，相當於是打臉了澳洲，讓其顏面盡失，同時，坎培拉還須提防北京繼續找上其他太平洋的島嶼國家，如吉里巴斯共和國，因為中國與區域傳統大國的地緣戰略緊張，不排除將進一步分裂太平洋地區，迫使太平洋島國不得不選邊站。
至於美國，從「轉向亞洲」、「自由與開放的印太」，以及自中東、阿富汗等地撤軍，過去10餘年間的政策調整，也能看出外交重心所在，若是澳洲吃虧，也會影響到與美國印太戰略的配合，以及在區域的布局。為了遏止中國野心，美國不僅在2022年2月宣布恢復駐索國大使館，更於4月由美國白宮印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）率代表團訪問索國、斐濟和巴紐，顯示美國有意強化對南太的外交影響力。畢竟比起增加區域兵力來威懾、加重美國海軍負擔，外交上的手腕更是不可或缺的。
總結來說，中索安全協議的威脅到哪種地步、是否具即時性，目前仍是未知數，但不失為一個警訊，為西方國家敲響警鐘，提醒美澳等國，不宜再對南太主導地位過度自信，必須檢討外交挫敗原因，並對中國擴張一事更積極的出擊。