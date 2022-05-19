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起薪破新高！千禧世代入職待遇學士30K、碩士33K

▲人力銀行今（19）日公布「畢業季新人招募與求職禁忌調查」顯示，除了企業願意聘用新鮮人的品力略微提高，起薪條件更首次突破3萬大關，若為碩士學歷則近33K。（示意圖／翻攝Pixabay）
▲人力銀行今（19）日公布「畢業季新人招募與求職禁忌調查」顯示，除了企業願意聘用新鮮人的品力略微提高，起薪條件更首次突破3萬大關，若為碩士學歷則近33K。（示意圖／翻攝Pixabay）

記者黃仁杰／台北報導

2022-05-19 15:25:49

首屆「千禧世代」畢業生即將走出校園、踏入職場，碰上「疫情黑天鵝」攪局，對企業主來說，是否影響聘用社會新鮮人意願？今年提供的起薪水準又是如何？徵才進度「疫」外延後嗎？人力銀行今（19）日公布「畢業季新人招募與求職禁忌調查」顯示，除了企業願意聘用新鮮人的品力略微提高，起薪條件更首次突破3萬大關，若為碩士學歷則近33K。

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根據yes123求職網調查顯示，今年有95.4%的企業表示，願意聘僱應屆畢業或剛退伍新鮮人，比例略高於去年的94.8%，也大於前年的93.6%，創下3年新高，但仍低於2019年的97.6%，尚未回到疫情前水準，至於今年預計招募新血的人數，平均落在14.3人，也高於去年13.5人。

此次調查更發現，今年企業對學士學歷的社會新鮮人，平均願意提供的起薪是30,148元，首度突破3萬大關，連兩年反彈，而且相較去年的29,784元，還多了364元，增幅有1.2%，創9年以來新高；換算下來，「日薪」約提高12元，等於能多買一顆「茶葉蛋」。

相較之下，對於擁有「研究所學歷」的新鮮人，企業平均願意給的起薪為32,912元，相較於去年的32,553元，提高359元，也是連兩年彈升，雖僅有1.1%的增幅，也同創9年以來新高Ｍ若對比「學士」學歷，「研究所」的起薪多了2,764元，等於又高出9.2%。

對於「畢業或退伍前」就開始投遞履歷的社會新鮮人，就有高達71.1%的企業指出，「願意」提供較高的起薪；而且比起「畢業或退伍後」才求職的，大約高出8.3%，顯見「求職早鳥族」享有的溢價空間仍不小。同樣對於「畢業或退伍前」就開始投遞履歷的社會新鮮人，更有高達82.2%的公司表示，願意提供較高的錄取機會。

觀察調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌認為，度過疫情衝擊的兩年，企業提供新人起薪，已呈現止跌反彈趨勢，資方除了擔心景氣復甦後的「缺工潮」，而且還特別想網羅「數位人才」，因此將「網軍世代」視為主要招募對象，期盼在「後疫情時代」，讓他們帶來「數位轉型」的新觀念。

楊宗斌進一步表示，以往屬於新鮮人偏好、嚮往的行業，像是餐飲業、觀光業、飯店業，依舊位於「疫情海嘯」重災區，在恢復「開放邊境」之前，若業績持續低迷，企業職缺釋出情況勢必趨於謹慎，會不會造成畢業生求職期拉長，仍有待觀察。同時更呼籲資方，不能僅以人事成本考量，才選擇聘用新鮮人，而是要「超前部署」，著手培養新生代，從接班人角度出發，給予他們充分的職前訓練，並且提供未來職位晉升空間。

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