移工逃逸成長率達400%　鄭運鵬：政府應調整

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綜觀移工逃逸因素，實乃結構性問題。根據移民署統計，台灣有約5.5萬名失聯移工，他們遠離大眾視野，在社會各角落中付出勞力。失聯移工長期背負污名，更經常被指為「社會亂源」，但究竟移工「為何要逃」卻鮮少得到關注。來自印尼的移工努丁在台灣工作3年多，期間遭到仲介欺負，為了謀生逃跑成為失聯移工，在躲躲藏藏的日子中換了多份工作並歷經2次職災，最後他主動到移民署投案。
在返鄉前努丁曾接受《四方報》專訪，他說自己2007年來到澎湖工作，辛苦工作一個月後，薪水卻只領到1200元，第二個月起領到4500元，一年半後則才領到7800元，這都與《勞基法》規定的基本工資大相徑庭。除了薪資有問題，他在當合法移工期間受到僱主虐待、民間仲介惡意冷凍和收取高額仲介費的事情，最終他受不了才逃逸。但逃逸期間他也經常遇到受傷無法看病、苛扣薪資和工傷意外，其實日子也挺痛苦的。
努丁認為，合法移工在工種上有嚴格區分，工作機會有限、跨行轉換限制多，逃跑後則沒有工種限制，什麼工作都能做。此外，移工與雇主解約後要在60天內找到新工作，否則只能回鄉，對於已經背負巨額仲介債務來台的移工而言，若不能透過合法管道找到新工作，迫於生計壓力自然會想逃跑另謀出路。努丁說，「我們來台灣的目的就是要工作，繳了這麼多仲介費，仲介卻只顧著收錢，平時處理問題消極，也不一定能幫忙媒合新工作，迫於生計只能鋌而走險。如果工作機會、機制可以更透明，移工也比較不會逃跑。」