拜登上任首度亞洲行！印太經濟架構、四方安全對話成焦點

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儘管台灣亦表達積極參與意願，但白宮於今年2月公布的印太戰略文件中並未納入台灣，不過美國參眾跨黨派議員們也分別在3月30日和5月18日，聯合致函拜登呼籲邀台參與印太經濟架構，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）亦稱該架構正處啟動階段，強調「沒有要把任何人拒於門外，包括台灣在內」，美方也表示將會與「數個潛在夥伴展開對話（the President will also make several other stops on that trip）」。
拜登預計將於20日抵達南韓，並和剛就職的總統尹錫悅進行會談與韓國科技業、製造業龍頭交流，議程將聚焦於科技、經濟成長、能源問題、氣候、北韓等；而在日本，拜登除了與岸田討論經濟合作外，關於北韓、俄烏戰爭等區域與全球安全議題也將在議程中，同時針對將於6月到來的G7峰會進行意見交換。
此外，拜登亦將利用在訪日機會，於東京偕同澳洲、印度與日本元首，共同召開第2次的「四方安全對話」（Quad）領袖高峰會，共同宣示努力捍衛並維護自由開放的印太區域原則；韓國總統尹錫悅也多次表態有意參加Quad機制，本次峰會有機會更加鞏固韓美同盟關係，並將Quad機制擴大；《華爾街日報》亦分析指出，拜登亞洲行將試圖把重心重新轉向對抗中國這項外交政策，之前烏克蘭戰爭的爆發分散了美國對這項要務的關注。