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拜登上任首度亞洲行！印太經濟架構、四方安全對話成焦點

▲美國總統拜登明（20）起將進行為期六日的亞洲行，屆時除了將訪問韓國、日本外，也計畫在東京宣布成立「印太經濟架構」（IPEF），確認美國在印太地區的領導地位。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統拜登明（20）起將進行為期六日的亞洲行，屆時除了將訪問韓國、日本外，也計畫在東京宣布成立「印太經濟架構」（IPEF），確認美國在印太地區的領導地位。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-05-19 16:03:03

美國總統拜登（Joe Biden）將於20至24日展開上任後首度亞洲行，屆時將訪問韓國、日本，並計畫在東京宣布成立「印太經濟架構」（IPEF），預計將和日前於華府召開峰會的東協國家領袖們，以及澳洲、東北亞各國元首展開視訊會議，不過台灣並未被納入其中。此行除了宣示拜登主導的印太經濟架構組織外，也代表確立了美國在印太地區的領導地位。

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白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）指出，拜登這趟亞洲行將會晤日本首相岸田文雄，兩人與印太夥伴領導人將共同宣布由美國主導的印太經濟架構。IPEF為美方為了新經濟挑戰而建立的新經濟架構，確保從數位經濟到能源轉型，都能擁有安全與有韌性的供應鏈，該架構預計聚焦改善供應鏈、綠色能源和基礎建設等合作。

儘管台灣亦表達積極參與意願，但白宮於今年2月公布的印太戰略文件中並未納入台灣，不過美國參眾跨黨派議員們也分別在3月30日和5月18日，聯合致函拜登呼籲邀台參與印太經濟架構，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）亦稱該架構正處啟動階段，強調「沒有要把任何人拒於門外，包括台灣在內」，美方也表示將會與「數個潛在夥伴展開對話（the President will also make several other stops on that trip）」。

拜登預計將於20日抵達南韓，並和剛就職的總統尹錫悅進行會談與韓國科技業、製造業龍頭交流，議程將聚焦於科技、經濟成長、能源問題、氣候、北韓等；而在日本，拜登除了與岸田討論經濟合作外，關於北韓、俄烏戰爭等區域與全球安全議題也將在議程中，同時針對將於6月到來的G7峰會進行意見交換。

此外，拜登亦將利用在訪日機會，於東京偕同澳洲、印度與日本元首，共同召開第2次的「四方安全對話」（Quad）領袖高峰會，共同宣示努力捍衛並維護自由開放的印太區域原則；韓國總統尹錫悅也多次表態有意參加Quad機制，本次峰會有機會更加鞏固韓美同盟關係，並將Quad機制擴大；《華爾街日報》亦分析指出，拜登亞洲行將試圖把重心重新轉向對抗中國這項外交政策，之前烏克蘭戰爭的爆發分散了美國對這項要務的關注。

拜登亞洲行　白宮：北韓可能核試、不會訪兩韓非軍事區

美參院過半議員致函拜登　籲印太經濟架構納台灣

拜登亞洲行前夕　蘇利文楊潔篪通話談美中特定議題

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