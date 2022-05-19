Makiyo閃婚公布懷男寶寶！男友3度下跪才求婚成功

37歲女星Makiyo（川島茉樹代）今（19）日宣布雙喜臨門的好消息，和小3歲的醫美診所股東老公「小金」決定閃婚，懷胎已經4個月，老公為了給她一個求婚驚喜，特地將她蒙著雙眼帶到淡水碼頭，坐上豪華遊艇，舉辦盛大求婚派對，現場布滿藍色汽球還有她最愛的藍玫瑰，在小S寫的歌曲〈For My Husband〉音樂伴奏下，穿著西裝畢挺的老公突然下跪求婚，她高喊數次「不願意」，故意為難老公，讓小金連闖數關，3度下跪才宣布求婚成功。





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▲Makiyo大方公開孕照。（圖／經紀人提供）

好友則連下好幾道婚禮關卡，要讓小金闖關，才能順利抱著女人歸，包括回答出Makiyo的中日文名字、有幾個姊姊、最愛日本樂團、出生地和Makiyo母親的生肖，甚至2歲時眼睛受傷在哪一邊，老公都順利過關，才獲得親友們認同。





不過，Makiyo覺得題目「太簡單了」，小金趕緊送上求婚影片，重溫每次約會時的美食、親密合影，細數第一次情人節場景，配上文字「眼裡腦裡都是妳惟一的身影，你告訴我，我們一輩子不會再分離，一點一滴拼湊我們獨一無二的幸福」，最後是小孩的超音波照片，允諾一生都愛她。





▲小金（左）在遊艇上布置藍色汽球和藍玫瑰，Makiyo的求婚派對氣氛相當浪漫。（圖／經紀人提供）

▲Makiyo（右）在遊艇上宣布閃婚，並放閃親吻。（圖／經紀人提供）

小金又秀出鑽戒，下跪第二次求婚，還是被打槍，Makiyo希望對方逗笑自己才願意下嫁，他只好犧牲自己，成為愛的俘虜，被老婆和親友們用油性筆在額頭上塗鴉才終於過關，讓她當場笑開懷，願意點頭下嫁。Makiyo笑說「這輩子沒想到會有今天」，滿臉洋溢著幸福。





她笑說因為事前老公怕她生氣，竟然先詢問她要驚喜的還是不驚喜的求婚派對，甚至當面聯繫遊艇公司，提前知道老公要求婚，所以驚喜度不夠，才開玩笑故意鬧小金，還要老公答應乖乖聽她的話。準媽媽Makiyo也在閃婚同時公布肚裡嬰兒性別，由兩個姊姊扮演成不同性別讓大家選擇，邀請親友們下注猜測， 最後親揭真相，證實懷的是男寶寶，開心收下眾人下注金額，剛好當祝福的奶粉錢。老公也爆料說看超音波時，很明顯知道小孩是說男嬰，還搞笑要叫兒子綽號「金雖小」，互動非常搞笑。