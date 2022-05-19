Makiyo閃婚公布懷男寶寶！男友3度下跪才求婚成功

37歲女星Makiyo（川島茉樹代）今（19）日宣布雙喜臨門的好消息，和小3歲的醫美診所股東老公「小金」決定閃婚，懷胎已經4個月，老公為了給她一個求婚驚喜，特地將她蒙著雙眼帶到淡水碼頭，坐上豪華遊艇，舉辦盛大求婚派對，現場布滿藍色汽球還有她最愛的藍玫瑰，在小S寫的歌曲〈For My Husband〉音樂伴奏下，穿著西裝畢挺的老公突然下跪求婚，她高喊數次「不願意」，故意為難老公，讓小金連闖數關，3度下跪才宣布求婚成功。
好友則連下好幾道婚禮關卡，要讓小金闖關，才能順利抱著女人歸，包括回答出Makiyo的中日文名字、有幾個姊姊、最愛日本樂團、出生地和Makiyo母親的生肖，甚至2歲時眼睛受傷在哪一邊，老公都順利過關，才獲得親友們認同。
不過，Makiyo覺得題目「太簡單了」，小金趕緊送上求婚影片，重溫每次約會時的美食、親密合影，細數第一次情人節場景，配上文字「眼裡腦裡都是妳惟一的身影，你告訴我，我們一輩子不會再分離，一點一滴拼湊我們獨一無二的幸福」，最後是小孩的超音波照片，允諾一生都愛她。
小金又秀出鑽戒，下跪第二次求婚，還是被打槍，Makiyo希望對方逗笑自己才願意下嫁，他只好犧牲自己，成為愛的俘虜，被老婆和親友們用油性筆在額頭上塗鴉才終於過關，讓她當場笑開懷，願意點頭下嫁。Makiyo笑說「這輩子沒想到會有今天」，滿臉洋溢著幸福。