中市篩檢、看診、領藥一條龍　PCR給藥得來速

國內本土疫情持續升溫，台中市政府規劃兩處大型篩檢站，提供採檢、看診、領藥一條龍「 PCR 給藥得來速」服務，分別為中央公園台中榮總執行，及梧棲童綜合醫院優化原得來速，民眾免預約隨到隨採，提供便利服務也盼藉此分流醫療量能。市長盧秀燕今（ 19 ）日視察中央公園大型篩檢站設置情形時表示，隨著確診人數增加，市府會視情況再陸續擴充大型 PCR 篩檢站與診療量能，為疫情做好準備。

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盧秀燕指出，國內確診數越來越多，民眾的篩檢需求也大增，為快速協助因疫情就醫的民眾，避免在醫院大排長龍，因此，市府與台中榮民總醫院、童綜合醫院共同合作。明日起於中央公園開始實施大型「 PCR 給藥得來速」機制。梧棲童綜合醫院大型篩檢站則已上路，服務居家快篩陽性或有症狀患者，篩檢站也設有親子得來速通道，避免家人帶著孩童重覆排隊。

衛生局指出，中央公園大型 PCR 給藥得來速篩檢站設在天空穹頂區 ( 凱旋路與敦化路二段交叉處 ) ，服務時間為週一到週日早上 9 時至中午 12 時 30 分、下午 1 時 30 分至 5 時，共設有 2 個篩檢站、 1 個大型看診區，並規劃 4 條服務動線，一天最大服務量能約 1500 人次。

▲中市府規劃大型篩檢站，提供採檢、看診、領藥一條龍「PCR給藥得來速」服務(圖／市政府提供2022.5.19)

而梧棲童綜合醫院篩檢站設在急診室旁的停車場（梧棲區台灣大道八段 699 號旁），服務時間為週一到週日早上 8 時至中午 12 時、下午 1 時至 5 時，一天最大服務量能約 1200 人次。

衛生局表示，感謝台中榮總與童綜合醫院的協助，讓快篩陽性或有症狀的民眾及時 PCR 篩檢與進行醫療問診，盡可能把握治療黃金期，感謝醫護人員，守護台中安全網。提醒有就醫需求的民眾攜帶身分證、健保卡，全程佩戴醫療用口罩，並於服務時間截止前半小時抵達篩檢站。