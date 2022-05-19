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不含幼教補教！台中國高中小下週遠距　27日開打兒童疫苗

▲台中市長盧秀燕宣佈，台中市國小、國中、高中下週進行為期5天的線上遠距教學。（圖／台中市政府提供，2022.05.19）
▲台中市長盧秀燕宣佈，台中市國小、國中、高中下週進行為期5天的線上遠距教學。（圖／台中市政府提供，2022.05.19）

記者顏幸如/台中報導

2022-05-19 16:25:272022-05-19 16:26:50

疫情漸入高峰，台中市長盧秀燕宣佈，台中市國小、國中、高中下週進行為期5天的線上教學，加上前後4天週末假期，共有9天不用到校。國高三持續停課至畢業典禮前一天，幼兒園、安親班、補習班則正常上課，若家長有照顧困難，仍可將孩子送到學校進行線上學習。至於兒童疫苗比其他縣市晚施打，盧秀燕仍堅持是「依中央規定」，若家長等不及，27日起可自行帶孩子到醫療院所打BNT。

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▲台中市學校停課期間，仍提供到校學生午餐。（圖／台中市政府提供，2022.05.19）
▲台中市學校下星期停課期間，仍提供到校學生午餐。（圖／台中市政府提供，2022.05.19）
盧秀燕今（19日）在防疫線上記者會宣布，全國確診數突破9.1萬，中央流行疫情指揮中心也公開預警「中南部確診個案確實有上升」、預估台灣疫情在「未來1週將達到高峰」，加上多位議員建議、家長反映，希望暫停實體授課進行遠距教學，市府廣納各方意見，決定全面採遠距教學一週，同時保障學生受教權益，讓孩子不到校也能繼續學習。

盧秀燕說，台中市國小、國中、高中從5月23日（一）至27日（五）暫停實體課程，實施一週遠距教學，家長若有照顧學童的困難，仍可送到學校進行線上學習，由學校負責供餐，讓家長好好上班，孩子也能好好上學。

教育局長楊振昇表示，5月23至27日含前後的週末，高中以下學生有9天不用到校，減少移動與群聚風險；台中市有1.9萬台平板電腦，這段時間到校的孩子，線上教學不成問題。高三及國三學生已考完會考及學測，遠距教學將持續到畢業典禮前一天；至於學校的定期評量，將採多元評量方式，不再限定紙筆測驗。幼兒園、課照中心、補習班則維持正常上課。

盧秀燕強調，雖然全面遠距教學一週，但校園疫苗施打腳步不停歇，各國小、國中、高中施打疫苗仍依規劃期程進行，學生可按排定的時間返校施打。

對於家長不滿台中市校園疫苗施打進度比其他縣市慢，盧秀燕今仍堅持是依照中央規定，須給家長7天的考慮期。她表示：「國小的接種須知昨天發下來，最慢今天到家長手上，從明天起算要到26日才滿一週，因此最快27日可以打。」她表示家長若希望早點打到BNT疫苗，27日開始可以自行帶到各醫療院所施打，「但意願書一樣要交給學校」。

楊振昇表示，目前台中市有7986名學童打完莫德納疫苗、194人曾感到不適，但沒重大不良反應。至於國高中第3劑將開打，衛生局長曾梓展表示中央沒開放混打莫德納，所以也是施打BNT疫苗。

國中教育會考即將於21、22 日登場，台中市考生有2萬6,695人、規劃26個考場學校。盧秀燕上午到忠明高中應試考場視察，從進入校園時量體溫動線、熱像儀測試、考場休息區及用餐規劃安排、備用試場分流措施等，她表示，有87名確診生不能應考，另158位居家隔離中、1名居家檢疫中的孩子，被安排在第二類備用考場，這些考場座位寬敞有特別照顧和防護，各校總動員做得很好。

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