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跨國籍合作！2022僑生電競大賽決戰崑大電競館

▲崑山科技大學舉辦2022第二屆僑生電競大賽，17日於崑大電競館舉辦決賽。（圖／崑山科技大學提供）
▲崑山科技大學舉辦2022第二屆僑生電競大賽，17日於崑大電競館舉辦決賽。（圖／崑山科技大學提供）

記者賴正琳/綜合報導

2022-05-19 16:27:08

中華民國僑務委員會攜手崑山科技大學舉辦2022第二屆僑生電競大賽，17日於崑大電競館舉辦決賽，經過一番激戰，《英雄聯盟：激鬥峽谷》由莊敬工家團隊「6 CON GA」奪下團體組的總冠軍，地主隊崑山科大也不遑多讓，榮獲團體組亞軍；而《爐石戰記：英雄戰場》則由國立台灣體育運動大學陳榮天同學奪得個人組冠軍，僑務委員會呂元榮副委員長也於賽後頒獎典禮上親自頒發獎盃及獎金，勉勵獲獎的團隊。

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為培養僑生電子競技正當體育觀念及帶動相關產業之發展，僑委會今年二度攜手崑山科大舉辦僑生電競大賽，總獎金上看16.4萬元。團體賽競賽遊戲為「英雄聯盟：激鬥峽谷」，有45隊共250人報名；個人賽競賽遊戲為「爐石戰記：英雄戰場」則有32人報名，為鼓勵僑生與國內、外籍生交流，團體組也開放一名非僑生一同報名參賽，增進各地學生與僑生合作。

本次電競大賽計畫主持人行政副校長鐘俊顏表示，今年共有77隊僑生組別報名參賽，其中包含了跨校、跨系、跨國籍的合作，增進僑生們多方溝通交流的機會。《英雄聯盟：激鬥峽谷》邀請前「AHQ戰隊」職業選手西門夜說擔任遊戲賽評，「CCCE賽事實況轉播」則由獲得兩屆冠軍的崑大電遊學程二年級蘇哲慶(RASA)擔任主播；《爐石戰記：英雄戰場》則由擁有播報國際賽事豐富經驗的「阿罵」及前職業選手「Eason」負責賽事主播及賽評解說，電玩甜心林茉晶擔任全場活動主持人，結合直播及現場活動吸引海內外民眾大量關注賽事。

僑委會呂元榮副委員長表示，「電競產業是我國極具發展性的產業，在亞運會及奧運會上也將電競產業納入正式比賽項目，並受到政府及企業高度重視與支持，透過競賽給予全臺各地學生與僑生鼓勵，藉此培養運動家精神。這次競賽感謝崑大提供先進而優質的設備與環境，與各大企業熱心贊助，期待未來能舉辦更多賽事，將電競比賽與國際接軌，培養更多有潛力的明日之星。」

本校工程學院電競學程洪俊銘主任說明，崑山科大看準競技產業未來發展趨勢，斥資近3000萬元打造「電競館」、「電子競技娛樂技術中心(EETC)」、「多媒體暨手遊技術教室(MMTC)」等專業級場域作為教學與比賽場所，更禮聘職業戰隊退役選手暨知名電競實況主「西門夜說」擔任專技助理教授，結合優良師資與專業設備，讓該校學生有發展的夢想基地，同時發掘優秀電子競技學子，強化我國在國際電競市場競爭力。

經過一番熱血沸騰的激烈廝殺對戰，《英雄聯盟：激鬥峽谷》團體賽由莊敬工家團隊「6 CON GA」勇奪團體組冠軍，崑山科大團隊「3Tiger」榮獲亞軍，中山工商團隊「G9Fight」獲得季軍，正修科大團隊「21世紀第二年」獲得殿軍；《爐石戰記：英雄戰場》個人賽由國立臺灣體育運動大學陳榮天同學獲得冠軍，國立中山大學郭卓然同學獲得亞軍，長庚大學蘇煒翔同學獲得季軍。

主辦單位也感謝本次競賽6間贊助廠商，大西洋飲料股份有限公司、Acer 宏碁股份有限公司、神奕科技有限公司、吳寶春烘焙學院、亨達模具股份有限公司、斌視企業股份有限公司。以及有高達19間協辦學校，國立高雄科技大學、弘光科技大學、南臺科技大學、國立台灣科技大學、醒吾科技大學、靜宜大學、中國醫藥大學、國立成功大學、淡江大學、南華大學、高雄市私立樹德高及家商職業學校、台北海洋科技大學、臺南應用科技大學、景文科技大學、亞洲餐旅學校、國立台北科技大學、開南大學、國立高雄師範大學、遠東科技大學。

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