跨國籍合作！2022僑生電競大賽決戰崑大電競館

我是廣告 請繼續往下閱讀
本次電競大賽計畫主持人行政副校長鐘俊顏表示，今年共有77隊僑生組別報名參賽，其中包含了跨校、跨系、跨國籍的合作，增進僑生們多方溝通交流的機會。《英雄聯盟：激鬥峽谷》邀請前「AHQ戰隊」職業選手西門夜說擔任遊戲賽評，「CCCE賽事實況轉播」則由獲得兩屆冠軍的崑大電遊學程二年級蘇哲慶(RASA)擔任主播；《爐石戰記：英雄戰場》則由擁有播報國際賽事豐富經驗的「阿罵」及前職業選手「Eason」負責賽事主播及賽評解說，電玩甜心林茉晶擔任全場活動主持人，結合直播及現場活動吸引海內外民眾大量關注賽事。
僑委會呂元榮副委員長表示，「電競產業是我國極具發展性的產業，在亞運會及奧運會上也將電競產業納入正式比賽項目，並受到政府及企業高度重視與支持，透過競賽給予全臺各地學生與僑生鼓勵，藉此培養運動家精神。這次競賽感謝崑大提供先進而優質的設備與環境，與各大企業熱心贊助，期待未來能舉辦更多賽事，將電競比賽與國際接軌，培養更多有潛力的明日之星。」
本校工程學院電競學程洪俊銘主任說明，崑山科大看準競技產業未來發展趨勢，斥資近3000萬元打造「電競館」、「電子競技娛樂技術中心(EETC)」、「多媒體暨手遊技術教室(MMTC)」等專業級場域作為教學與比賽場所，更禮聘職業戰隊退役選手暨知名電競實況主「西門夜說」擔任專技助理教授，結合優良師資與專業設備，讓該校學生有發展的夢想基地，同時發掘優秀電子競技學子，強化我國在國際電競市場競爭力。
經過一番熱血沸騰的激烈廝殺對戰，《英雄聯盟：激鬥峽谷》團體賽由莊敬工家團隊「6 CON GA」勇奪團體組冠軍，崑山科大團隊「3Tiger」榮獲亞軍，中山工商團隊「G9Fight」獲得季軍，正修科大團隊「21世紀第二年」獲得殿軍；《爐石戰記：英雄戰場》個人賽由國立臺灣體育運動大學陳榮天同學獲得冠軍，國立中山大學郭卓然同學獲得亞軍，長庚大學蘇煒翔同學獲得季軍。
主辦單位也感謝本次競賽6間贊助廠商，大西洋飲料股份有限公司、Acer 宏碁股份有限公司、神奕科技有限公司、吳寶春烘焙學院、亨達模具股份有限公司、斌視企業股份有限公司。以及有高達19間協辦學校，國立高雄科技大學、弘光科技大學、南臺科技大學、國立台灣科技大學、醒吾科技大學、靜宜大學、中國醫藥大學、國立成功大學、淡江大學、南華大學、高雄市私立樹德高及家商職業學校、台北海洋科技大學、臺南應用科技大學、景文科技大學、亞洲餐旅學校、國立台北科技大學、開南大學、國立高雄師範大學、遠東科技大學。