高雄市今新增6504例確診　陳其邁：高雄進入社區流行階段

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中央公布高雄市今天新增6576確診，其中扣除轉銜案件72例，所以有6504人確診。簡技潘炤穎分析指出，居隔期間陰轉陽1093例，外縣市旅遊史161例，特定娛樂場所41例，密切接觸者4977例，新案疫調中232例。在密切接觸者中，同住親友有2035人最多，職場校園有1685例，餐飲娛樂755例，高風險場域502例。
高雄市醫師公會理事長朱光興表示，高雄市與500家特約診所提供「一站式」服務，268家有放置口服抗病毒藥物，及。可在疫情海嘯時大家一起挺過。
高雄市醫師公會榮譽理事長賴聰宏也提醒65歲以上快篩陽者，有感冒症狀，可透過視訊診察，取得抗病毒藥物；65歲以下有慢性病等高風險者，也可投以藥物。賴聰宏也認為，高雄市民很幸福！要快篩有快篩、要抗病毒藥物有抗病毒藥物。
衛生局簡任技正潘炤穎也認為，同住家人、職場環境及親友接觸是目前風險最高的三類人且匡列、確診比率也提升，值得注意的是，同住家人在確診者確診時可能已染疫，只是發病時間晚一、兩天。
另外，潘炤穎也針對年齡分析，其中，比較多變化的是職場環境年齡在30-39歲及 50-64歲有升高趨勢，20-39歲在職場活動力及社會接觸活躍相對高，因此目前在職場風險延伸到聚會聚餐娛樂場所傳播鏈須注意，至於50-64歲屬於職場家庭中中堅份子，顯示職場接觸風險在主管職開始有確診 顯示職場群聚相對嚴重。同時，從曲線圖看 30-39從5/16最低點一路上升到目前 是目前在疫情感染下成長最快的族群。
潘炤穎也認為，在同住家人風險 65以上看來仍是持平，拜託市民針對家中65歲以上長者鼓勵盡快打疫苗 其次在接觸風險上只要有再出門出入的家庭成員應避免與高齡長者密切接觸或者在家戴口罩。
高雄市衛生局長黃志中表示，高雄醫療量能統計，第一級負壓加專責病床數1907床，空床數1297床；第二級 加強型防疫旅館484床，空床數430床；第三級居家照護有2萬1385人。
隨後，陳其邁也就小朋友就醫部分表示，中央今天公布5/19居家照護警訊表徵發燒超過48小時活動力不佳、持續嘔吐腹痛、超過12小時未解尿、抽搐意識不佳或若有緊急醫療需求拜託家長自己開車或打119，急症直接送六大醫院。
陳其邁也指出，若覺得小孩怪怪有些狀況變不好，或是確診務必拜託趕快去9大醫院小兒特診，另外，市府也新增岡山旗山還有阮綜合醫院，簡單說，小孩有狀況不要懷疑直接開車，防護措施做好去現場要跟醫師講小孩確診，因為醫師要做防護全力搶救。
陳其邁也說，65歲以上有症狀直接到診所，診所都準備好了 快篩陽無症狀還好 去社區篩檢站採檢，有症狀就快篩，沒關係若不嚴重直接到快篩陽門診或九大醫院門診，若可以直接去篩檢回去在視訊，篩檢站有免費藥品，也有醫師 可以順便看診。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。