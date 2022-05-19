台中+7444 疫情升溫「大型PCR給藥得來速」明上路
台中市本土個案連2日創新高，今（19日）新增7444例。市長盧秀燕於線上防疫記者會宣佈，位於中央公園的「大型PCR給藥得來速」明天將上路服務，採檢、看診、領抗病毒藥物一條龍，若民眾有快篩陽或出現類似症狀，都可前往篩檢，避免集中到醫院，持續維繫醫療量能。
鑑於各醫院快篩陽得來速、急診室排隊等PCR及求診人潮越來越多，台中市規劃在舊市區、海線各設一處大型篩檢站，盧秀燕上午視察位於水湳中央公園的「大型PCR給藥得來速」建置情形。此處大型篩檢站由市府與台中榮總共同合作，分為長青身障者、親子、一般通道4線並行。
台中榮總院長陳適安說明，「大型PCR給藥得來速」一天能完成1000位病人篩檢，最高量能1500人，由於檢體必須分批送回台中榮總院區做檢測，估計最慢4小時內能將結果發送至民眾手機內。至於已快篩陽、符合服用藥物條件者，醫師當場會先開抗病毒藥物給患者，門診量可達400至600人次。
另一處大型篩檢站位於梧棲童綜合醫院停車場，由原本的社區快篩陽得來速升級，篩檢量能每日約1200人次，門診量400至800人次。兩處大型篩檢站一星期7天皆營運，時間到下午5點，未提供夜間服務。
※【NOWnews 今日新聞
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