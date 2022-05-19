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台中+7444　疫情升溫「大型PCR給藥得來速」明上路

▲盧秀燕視察位於水湳中央公園的「大型PCR給藥得來速」建置情形。（圖／台中市政府提供，2022.05.19）
▲盧秀燕視察位於水湳中央公園的「大型PCR給藥得來速」建置情形。（圖／台中市政府提供，2022.05.19）

記者顏幸如/台中報導

2022-05-19 16:53:102022-05-19 16:55:12

台中市本土個案連2日創新高，今（19日）新增7444例。市長盧秀燕於線上防疫記者會宣佈，位於中央公園的「大型PCR給藥得來速」明天將上路服務，採檢、看診、領抗病毒藥物一條龍，若民眾有快篩陽或出現類似症狀，都可前往篩檢，避免集中到醫院，持續維繫醫療量能。

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鑑於各醫院快篩陽得來速、急診室排隊等PCR及求診人潮越來越多，台中市規劃在舊市區、海線各設一處大型篩檢站，盧秀燕上午視察位於水湳中央公園的「大型PCR給藥得來速」建置情形。此處大型篩檢站由市府與台中榮總共同合作，分為長青身障者、親子、一般通道4線並行。

▲台中榮總陳適安院長志表示，「大型PCR給藥得來速」一天最高量能1500人（圖／台中市政府提供，2022.05.19）
▲台中榮總院長陳適安表示，「大型PCR給藥得來速」一天最高量能1500人（圖／台中市政府提供，2022.05.19）
台中榮總院長陳適安說明，「大型PCR給藥得來速」一天能完成1000位病人篩檢，最高量能1500人，由於檢體必須分批送回台中榮總院區做檢測，估計最慢4小時內能將結果發送至民眾手機內。至於已快篩陽、符合服用藥物條件者，醫師當場會先開抗病毒藥物給患者，門診量可達400至600人次。

▲位於水湳中央公園大型PCR給藥得來速，將於明天上路服務。（圖／台中市政府提供，2022.05.19）
▲位於水湳中央公園大型PCR給藥得來速，將於明天上路服務。（圖／台中市政府提供，2022.05.19）
▲海線大型篩檢站由梧棲童綜合醫院支援，係原本的社區快篩陽得來速升級。（圖／台中市政府提供，2022.05.19）
▲海線大型篩檢站由梧棲童綜合醫院支援，係原本的社區快篩陽得來速升級。（圖／台中市政府提供，2022.05.19）
另一處大型篩檢站位於梧棲童綜合醫院停車場，由原本的社區快篩陽得來速升級，篩檢量能每日約1200人次，門診量400至800人次。兩處大型篩檢站一星期7天皆營運，時間到下午5點，未提供夜間服務。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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