李秉穎稱關係好醫院會更積極協助　柯文哲：無法理解

新冠肺炎疫情近日在台灣持續擴散，醫福會執行長王必勝日前指出，地方政府應該要與醫療院所維持良好關係，引發社會各界議論。而指揮中心專家小組召集人李秉穎也說，王必勝這樣的講法並沒有錯，「疫情期間配合是一定配合，只是積極程度差異。」對此曾任台大醫師的台北市長柯文哲今（19）日下午受訪時也感到困惑，表示「理論上我們都是醫界的人士，還是他的醫界跟我的醫界不太一樣？」
柯文哲今日下午前往中正紀念堂，視察車來速篩檢站的運作狀況。會後接受媒體訪問時，被問到李秉穎支持王必勝的「醫院維持關係說」，柯文哲則感到疑惑。「到現在為止我覺得整個台灣醫界，當我們在分配工作的時候，我到現在為止沒有看到有任何一家醫院推託。」柯文哲說，所以他沒辦法理解，為何這些人會說平時一定要跟他們吃飯喝酒。
「奇怪，還是他們已經很習慣這樣？」柯文哲疑惑表示，這樣也不對，理論上他與王必勝、李秉穎都是醫界人士，「還是他的醫界跟我的醫界不太一樣？」
現場媒體也詢問黃珊珊，過去曾評價王必勝是個溫暖的人，如今是不是受到輿論壓力而擺動？對此黃珊珊表示，像是今天來視察的中正紀念堂，也是她通電話與王必勝溝通，請他去協調文化部的。「這個都是大家一起努力的，從來沒有分過彼此。」黃珊珊說，她認為這應該不是王必勝本人的意思，可能被外界有所曲解，就她認為，王必勝還是一個盡力做事的人。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。