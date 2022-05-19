小野麗莎無畏疫情衝台灣！開口飆台語「發音好驚人」

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小野麗莎此次的演出，特別為台灣歌迷添加新橋段，準備了江蕙台語作品《家後》，她透露未請翻譯了解歌詞意思，是自己上YouTube觀看其他歌手演唱方式、了解歌詞以及學發音，「我感動到流淚，也希望能跟影片中的人一樣唱好」，小野麗莎也清唱一段「有一日咱若老」歌詞，發音標準獲得滿堂彩。
記者會上，主辦單位特地準備祈福御守送給小野麗莎，她透過御守為台灣民眾祈福，「希望大家能一起度過這次疫情，我覺得彩虹過後就會看見希望與明天，不論你是從事什麼工作、做什麼事情，希望你都不要放棄堅持的東西」。她也希望透過此次的演出療癒歌迷，「藝術家、歌手過去2年都沒機會演出、沒了工作，我透過演唱練習療癒自己，這次整場的曲目，都是用愛去療癒（大家），如果能透過現場演出跟台下觀眾互動，每個人都能通過靈魂找到療癒的點，而真正的歌手是透過音樂療癒、溫暖觀眾。」
小野麗莎跟台灣淵源深，雖然自己在巴西出生，但爸爸是在台灣成長，對於台灣有無法言喻的親切感，「每次來都有歸屬感，每次來都像回到家，上次來的時候是在戶外的音樂節，當時有live伴奏，這次是室內巡迴，有團員的現場表演，感受比較不一樣」。此外，她此次來台因隔離期長，未有多餘時間旅遊，僅到行天宮拜拜，5月22日結束演出後，將立即返日，「下次要和家人一起來，到處玩一玩」。
小野麗莎20至22日分別在高雄「衛武營國家藝術文化中心音樂廳」、高雄「國立中山大學逸仙館」、台北「國家音樂廳」一連舉辦4場演唱會，目前尚有零星票券，購票可至兩廳院售票查詢。
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