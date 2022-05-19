遭爆「紅線違停還不給開單」！徐巧芯怒回：調監視器對質
國民黨籍議員徐巧芯，今天（19日）遭網友在PTT論壇上爆料指出，因紅線違停被警員逮個正著，卻利用議員頭銜當場「教育」員警，最後沒被開罰單就駕車離去，引發網友熱議，稍早徐巧芯也回應表示，自己當下五度請警員開單，但對方執意不肯，為了證明自己所說屬實，會再請市警局調出監視器，並和該員警對質。
據了解，有網友今天下午在PTT八卦版以「北市巧芯議員違停不給開單」為題發文，指出自己朋友在台北市任職警察，下午發現一輛車違停在紅線，遂上前準備開單，但正要開單時，徐議員便「正氣凜然」的出現，並當眾教育他，文末還不忘反諷徐巧芯「真是議員典範，議座議座得第一，不曉得是否又未各位上了一課？」
對此，徐巧芯稍早在臉書回應表示，今天中午用餐時車輛的確臨停在紅線，因看到該警要開單，於是就出去給證件，並詢問到：「請問這種情況的一般如果人在現場，不是勸導嗎？之前市警局是跟我說民眾人在現場，以勸導為主，不過沒關係，可能我沒弄清楚，之後我再問問看警察局相關規定，請你開單吧！」
豈料對方聽完後，卻突然說自己不願意開單了，過程中，她還五度請這位警員開單，但對方仍不願意，沒想到現在卻又上網爆料，因此之後會再去調閱監視器，並與該警員對質，「是否我五度請他開單但他不願意。」（編輯：陳苾暐）