Google Pixel 6a解密！台灣工程師神助攻　包辦重點功能

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使用 6GB 的 RAM，且外殼從 Pixel 3a 以來，台灣團隊擅長將塑膠做出玻璃表面質感，也因為採用塑膠材質，消費者相對也更能以實惠價格，獲得實用的 Pixel手機功能。
最實用的使用者體驗
Pixel 6a 提供核心的 Pixel 體驗，代表 Pixel 6a 包含與 Pixel 6 Pro 相同的 5G
連網、Titan M2 的安全架構、優異的 Google Tensor SoC。採用最新的 Google Tensor，提供比先前 A 系列手機更好的性能和更豐富的人工智慧驅動體驗，包括魔術橡皮擦、自然色調、夜視和即時翻譯功能，都會帶到 Pixel 6a 手機上。
為確保 Pixel 6a 手機擁有最新與最棒的功能和更新，Pixel 6a 提供了三年系統更新、五年安全性更新。Pixel 手機的系統軟體效能調校與測試團隊幾乎都在台灣，相關團隊對於近百項的 KPI 不斷的測試跟優化。
呼應 Google 的永續發展理念
Pixel 6a 有將近 20% 是可回收材料的材質，包括可回收的鋁、玻璃、及塑 膠等。為了減少碳足跡，Pixel 6a 在設計時即採用 100% 可回收的再生鋁作為 外殼材料。Pixel 6a 持續提高回收塑膠的品質，包括回收塑膠的顏色準確度及耐用性，此外，產品也保障五年的安全性更新來減少電子垃圾。
安全可靠
Google以優異的製造工藝打造 Pixel 6a，把塑膠外殼做到相當薄的厚度，並為了提高抗摔能力，從開案之初就製作大量的模型，並修改前代 Pixel 進行實機測試，進行非常徹底的測試，可靠度也絕對能與 Pixel 6/ 6 Pro 媲美。
抗水抗塵
Pixel 6a是Pixel A 系列手機首次在台灣推出 IP67 認證之手機，可以抗水抗塵，日常生活使用都不會有問題。