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Google Pixel 6a解密！台灣工程師神助攻　包辦重點功能

▲Google Pixel 6a手機的軟硬體開發，有不少重點功能是由台灣工程師執行，售價13990元。(圖／官方提供)
▲Google Pixel 6a手機的軟硬體開發，有不少重點功能是由台灣工程師執行，售價13990元。(圖／官方提供)

記者周淑萍/綜合報導

2022-05-19 17:23:44

Google 台灣今(19)日舉辦「解密 I/O 開發者大會」，介紹最新手機 Pixel 6a背後台灣團隊的貢獻。Google手機硬體專案經理劉兆洋指出，台灣團隊負責的項目涵蓋產品開發與營運、硬體設計及可靠性 測試、軟體功能及測試等。而 Pixel 6a 主打的重點功能，包括相機、聲音、連線、安全性、電池、效能表現到軟體功能或是搭配的應用程式，都有台灣團隊的貢獻，台灣團隊目標是打造市場上最佳的入門級豪華手機，Pixel 6a售價13990元起。

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▲Pixel 6a（圖／Google提供）
▲台灣團隊擅長將塑膠做出玻璃表面質感，也因為採用塑膠材質，相對也更能以實惠價格購入Pixel手機。（圖／Google提供）
最實惠的價格

使用 6GB 的 RAM，且外殼從 Pixel 3a 以來，台灣團隊擅長將塑膠做出玻璃表面質感，也因為採用塑膠材質，消費者相對也更能以實惠價格，獲得實用的 Pixel手機功能。

最實用的使用者體驗

Pixel 6a 提供核心的 Pixel 體驗，代表 Pixel 6a 包含與 Pixel 6 Pro 相同的 5G

連網、Titan M2 的安全架構、優異的 Google Tensor SoC。採用最新的 Google Tensor，提供比先前 A 系列手機更好的性能和更豐富的人工智慧驅動體驗，包括魔術橡皮擦、自然色調、夜視和即時翻譯功能，都會帶到 Pixel 6a 手機上。

為確保 Pixel 6a 手機擁有最新與最棒的功能和更新，Pixel 6a 提供了三年系統更新、五年安全性更新。Pixel 手機的系統軟體效能調校與測試團隊幾乎都在台灣，相關團隊對於近百項的 KPI 不斷的測試跟優化。

▲Pixel 6a（圖／Google提供）
▲ Pixel 6a 主打的重點功能，包括相機、聲音、連線、安全性、電池、效能表現等，都有台灣團隊的貢獻。（圖／Google提供）
呼應 Google 的永續發展理念

Pixel 6a 有將近 20% 是可回收材料的材質，包括可回收的鋁、玻璃、及塑 膠等。為了減少碳足跡，Pixel 6a 在設計時即採用 100% 可回收的再生鋁作為 外殼材料。Pixel 6a 持續提高回收塑膠的品質，包括回收塑膠的顏色準確度及耐用性，此外，產品也保障五年的安全性更新來減少電子垃圾。

安全可靠

Google以優異的製造工藝打造 Pixel 6a，把塑膠外殼做到相當薄的厚度，並為了提高抗摔能力，從開案之初就製作大量的模型，並修改前代 Pixel 進行實機測試，進行非常徹底的測試，可靠度也絕對能與 Pixel 6/ 6 Pro 媲美。

抗水抗塵

Pixel 6a是Pixel A 系列手機首次在台灣推出 IP67 認證之手機，可以抗水抗塵，日常生活使用都不會有問題。

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