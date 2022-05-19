37歲Makiyo懷上男娃「小S早料到」 多年閨密沒白當
37歲的藝人Makiyo（川島茉樹代）今（19）日突然宣布結婚，對象是小她3歲、醫美診所股東金先生，肚中目前也懷有約4、5個月的寶寶，而雙喜臨門的她，圈內閨密們也紛紛獻聲祝福，其中小S還直接神預言寶寶性別，並向《NOWnews今日新聞》透露會猜到Makiyo是懷孕男孩的原因。
礙於疫情，小S目前還沒有機會和金先生見面，不過待疫情稍緩後，一定會抽空與Makiyo相聚，小S經紀人代她回應：「第一時間聽到就是非常替她開心，因為我們所有姐妹都希望Makiyo找到一個好男人，真的可以照顧她，然後也能讓她自在的生活。」小S坦言還沒來得及做好心理準備，對方就真的結婚生子。
事實上，Makiyo前幾天還請小S猜寶寶性別，小S笑說：「應該是男的吧！妳的個性比較適合跟小男嬰相處。」結果還真的被她說中，而Makiyo對於生孩也相當緊張，小S則安撫：「她說她很緊張，想到生的時候，我就跟她說不用緊張啦，只是麻醉退的那一刻，妳可能會想說怎麼肚子有點痛痛的，就是一下就習慣了，而且看到寶寶健康，妳就會忘掉這一切。」誠摯又溫暖的祝福，可以看得出2人多年的好情誼。據了解，范瑋琪得知Makiyo結婚、懷孕消息後也相當開心，表示要給他們全家滿滿的祝福。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。