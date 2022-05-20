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房市／信義房屋股東會　高規格視訊輔助

▲信義房屋（9940）19日舉辦111年度股東會。（圖／NOWnews資料照片）
▲信義房屋（9940）19日舉辦111年度股東會。（圖／NOWnews資料照片）

生活消費中心/綜合報導

2022-05-20 08:30:00

信義房屋（9940）19日舉辦111年度股東會，是今年73家採用視訊輔助股東會的公司中，率先採用的第4家，在疫情方興未艾的情形下，提供股東另一種參與股東會的方式。此外，為了保護出席實體股東會之股東的健康，今（2022）年股東會仍採取高規格的防疫模式，除規劃主會場外，同樓層設置多間獨立空間之會議室，且配置同步視訊之設備，以利股東能安心參與股東會。

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去年5月疫情急遽升溫為三級警戒，原預計於5月21召開之股東會臨時無法出租，信義房屋緊急更換開會場地，同時拉高防疫規格，利用多間獨立空間會議室搭配同步視訊設備，在每間不超過5人的情形下，順利完成股東會召開，是去年少數在三級警戒下，未延期召開股東會之上市櫃公司之一。有了去年經驗，信義房屋今年防疫仍不敢大意，在落實股東行動主義、提升公司治理，以及保護股東的健康考量下，繼多年前首批實施電子投票，今年亦第一時間響應採用集保中心全新改版的視訊股東會平台，首次以視訊輔助股東會方式召開，有利於股東行使權利。

信義房屋股東會會中承認110年合併營收為新台幣（下同）187.92億元、歸屬於本公司業主之稅後淨利23.50億元，稅後每股盈餘3.19元，並通過配發每股現金股利2.80元，以5/19收盤價33.30元計算，股息殖利率高達8.41%。去年受惠於台灣疫情控制得當且經濟表現好，加上低利率環境、家戶數成長等影響，使得110年買氣較前一年熱絡，全台買賣移轉棟數成長達34.82萬戶、年增6.62%；個體財報營收表現年成長20.74%、其中仲介分店營收達115.46億元，成長16.90%。

去年台灣市場游資充沛，低利環境促使不動產交易量創近年新高，信義房屋同時強化人員的科技工具應用，提升客戶體驗，營收端出亮眼成績。而近期疫情再升溫，來客數量及整體帶看量確實受到影響，除以防疫為優先，為引領產業加速轉型，信義房屋打造全新「AI 智能配案」數位服務，提高第一線銷售人員服務客戶之精準度，也持續發展零接觸服務模式。若下半年疫情趨緩，剛性需求可望再次帶動交易量回到正軌。

信義房屋表示，去年已完銷的信義開發「嘉和」案及「嘉品」建案預計分別於111年第四季及113年下半年進行交屋，而預計於111年第三季開案之「新莊副都心」案，緊臨雙語小學第一排，擁有極佳視野與生活環境，特聘知名建築師設計為永續智慧建築，目前暫訂總銷為23億元，該案預計於115年度交屋。
 

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