房市／信義房屋股東會　高規格視訊輔助

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信義房屋股東會會中承認110年合併營收為新台幣（下同）187.92億元、歸屬於本公司業主之稅後淨利23.50億元，稅後每股盈餘3.19元，並通過配發每股現金股利2.80元，以5/19收盤價33.30元計算，股息殖利率高達8.41%。去年受惠於台灣疫情控制得當且經濟表現好，加上低利率環境、家戶數成長等影響，使得110年買氣較前一年熱絡，全台買賣移轉棟數成長達34.82萬戶、年增6.62%；個體財報營收表現年成長20.74%、其中仲介分店營收達115.46億元，成長16.90%。
去年台灣市場游資充沛，低利環境促使不動產交易量創近年新高，信義房屋同時強化人員的科技工具應用，提升客戶體驗，營收端出亮眼成績。而近期疫情再升溫，來客數量及整體帶看量確實受到影響，除以防疫為優先，為引領產業加速轉型，信義房屋打造全新「AI 智能配案」數位服務，提高第一線銷售人員服務客戶之精準度，也持續發展零接觸服務模式。若下半年疫情趨緩，剛性需求可望再次帶動交易量回到正軌。
信義房屋表示，去年已完銷的信義開發「嘉和」案及「嘉品」建案預計分別於111年第四季及113年下半年進行交屋，而預計於111年第三季開案之「新莊副都心」案，緊臨雙語小學第一排，擁有極佳視野與生活環境，特聘知名建築師設計為永續智慧建築，目前暫訂總銷為23億元，該案預計於115年度交屋。