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因應疫情高峰　陳其邁宣布高中以下23至29日暫停實體課

▲因應疫情高峰到來，陳其邁宣布高中以下23至29日暫停實體課。(圖／高市府提供)
▲因應疫情高峰到來，陳其邁宣布高中以下23至29日暫停實體課。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2022-05-19 17:32:09

為了因應下周疫情高峰，高雄市長陳其邁今（19）日宣布原本高中以下，於23日開始暫停實體課程3天，將再延長暫停實體課程的時間，從23日開始，學校及補習班將停課1周，直至30日才恢復正常上課。

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▲為了避免疫情擴散，陳其邁宣布23日至29日高中以下停止實體課程。（圖／高市府提供）
▲為了避免疫情擴散，陳其邁宣布23日至29日高中以下停止實體課程。（圖／高市府提供）
陳其邁表示，18日晚間的會議上，專家建議以現在校園感染的狀況，應該要停課7天，在今天與桃園、新竹、台南市長做過討論，因此做出下禮拜停課1週的決定，僅管對校長及老師有諸多不便，為了小朋友的安全，仍得做出此決定。

陳其邁表示，以目前數據看來，校園確診比例正在快速增加中，原本宣布停課3天，再加上週六、週日，5天下來可以避免掉70％至80％的，若是延長到7天的話，大概可以降低90％的校園接觸感染，倘若停課9天的話，可以有避免掉99％。根據指揮中心研判，下週、下下週疫情會到達最高峰，上課的風險會更高，因此下週暫停實體課程一週，希望降低校園群聚風險。

教育局局長謝文斌也指出，高中以下學校、幼兒園、補習班及課照中心，暫停實體課程，改線上教學，停課日期自5月23日至29日；補習班則自5月21日至5月29日。非營利、準公、私立幼兒園自主決定暫停實體課程日期。

謝文斌也提醒，居家遠距教學期間，師生如有呼吸道症狀，應立即就醫；家長如無法照顧孩子，學校、幼兒園及課照中心須提供基本照顧服務。此外，國小各校可本權責調整畢業考（含形式）和施打疫苗之日期。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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