因應疫情高峰　陳其邁宣布高中以下23至29日暫停實體課

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陳其邁表示，以目前數據看來，校園確診比例正在快速增加中，原本宣布停課3天，再加上週六、週日，5天下來可以避免掉70％至80％的，若是延長到7天的話，大概可以降低90％的校園接觸感染，倘若停課9天的話，可以有避免掉99％。根據指揮中心研判，下週、下下週疫情會到達最高峰，上課的風險會更高，因此下週暫停實體課程一週，希望降低校園群聚風險。
教育局局長謝文斌也指出，高中以下學校、幼兒園、補習班及課照中心，暫停實體課程，改線上教學，停課日期自5月23日至29日；補習班則自5月21日至5月29日。非營利、準公、私立幼兒園自主決定暫停實體課程日期。
謝文斌也提醒，居家遠距教學期間，師生如有呼吸道症狀，應立即就醫；家長如無法照顧孩子，學校、幼兒園及課照中心須提供基本照顧服務。此外，國小各校可本權責調整畢業考（含形式）和施打疫苗之日期。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。