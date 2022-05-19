部立玉里醫院爆院內感染！已有375人確診　1重症轉院治療

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王作仁指出，採取就地收治、分艙分流方式，使用抗病毒藥物，已將疫情控制下來，也跟家屬說明狀況，家屬都能理解；只有1名確診者因本身生理問題衍生重症，已將其轉送花蓮慈濟醫院專責病房治療，少數中症收治於院內家醫科病床，其餘皆輕症或無症狀。
王作仁表示，全院52名員工染疫，人力上確實較為吃緊，但目前還能因應，感謝東區指揮中心、衛生局等單位給予協助。
後續將持續進行疫調，並且加強環境清潔消毒，針對住民與家屬多陪伴安撫，全院員工部分為使染疫確診可被發現，在快篩試劑充足前提下，將每週進行快篩檢驗並回報單位主管。
衛生局長朱家祥在防疫記者會中說明，部立玉里醫院包括院本部、萬寧、溪口3院區確診人數占全院總人數26.1%，疫情皆已受到控制，由於院內為思覺失調症患者，防疫配合上相當困難，工作人員辛苦不言而喻。（編輯：謝雅竹）1110519
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