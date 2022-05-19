7重症兒3併發腦炎！兒科醫示警「3症狀」要當心

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醫療應變組副組長羅一鈞提醒，兒童若出現「發燒超過48小時，或高燒>39度合併發冷/冒冷汗」、「退燒後持續活動力不佳」、「退燒後持續呼吸急促/喘或胸悶胸痛」、「持續性的嘔吐、頭痛或腹痛」、「超過12小時未進食或未解尿」需尋求醫師診療評估是否需要住院。
另，若兒童出現「抽搐」、「意識不佳」、「呼吸困難或有胸凹現象」、「唇色發白或發紫」、「血氧飽和度低於94%(如家中有)」、「肢體冰泠合併皮膚斑駁、冒冷汗」，應撥119或緊急時由同住親友送醫。
對於兒童為何確診後陸續出現併發腦炎情況，黃玉成表示，「現在沒有確定的答案」，過去從臨床觀察看起來，得到流感時，大人多產生肺部重症，但部分小孩會產生腦炎重症，在部分病毒性感染的時候，小孩可能會比大人容易發生腦炎。
黃玉成指出，現在新冠肺炎中，大人產生腦炎的機率也比較少，兒科相對看起來陸續有發生腦炎表現，不過其他西方國家腦炎報告其實不多，只有最近個案中，香港、台灣等個案較多，不確定是否有種族因素。
黃玉成解釋，腦炎分成多種，也分為輕症跟重症，有病程發展較慢的，也有猛暴型的腦炎，近期幾個個案都是屬於病程發展快速的，「確實是蠻快的，真的是有點（救治）困難」。
黃玉成坦言，現在新冠肺炎併發腦炎個案數不多，「我還沒有辦法歸納出來怎樣的情形」，需要更多病例才能歸納症狀，例如腸病毒71型有肌躍型抽搐、持續嘔吐、意識不佳，而從一般腦炎症狀，嗜睡、活動力不好甚至是痙攣都要特別當心。
現今國內5歲以下幼童仍無新冠疫苗可接種，黃玉成提醒，現在社區疫情盛行，兒童不論去托嬰中心、上學都會有風險，即使小孩待在家裡，大人也可能把病毒帶回家，因此應多加注意，降低感染風險。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。