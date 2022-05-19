李運慶自曝超瞎分手理由 後悔喝爛醉「讓女友變前任」
戲劇《親愛的亞當》演員群孫可芳、李運慶、陳璇日前參加節目《娛樂百分百》的「貳拾捌許願井」單元錄影，與主持人黃偉晉大玩真心話、瞎掰話劇社等遊戲，過程中，李運慶意外自曝曾有喝酒誤事的經驗，孫可芳、陳璇則是為了遊戲豁出去，即興跳鋼管的模樣讓現場眾人「大開眼界」。
孫可芳、李運慶、陳璇日前合體到《娛樂百分百》宣傳，展露演員私下真實的另一面，進行真心話大考驗時，黃偉晉提到：「有沒有曾經在喝醉時打電話或傳訊息給前任？」李運慶突然自曝：「我那時候喝多了，就打電話給女朋友，然後她就直接變前任了！」一番話令大家驚呆，他進一步說：「我都不知道我講了什麼，當下我們就結束了，過程我不記得，只看到未接來電及一些說分手的訊息。」一旁的孫可芳忍不住直呼：「真是喝酒誤事！」
演員們也在「瞎掰話劇社」單元中展現精湛的演技，遊戲規則需要演員即興發揮演技，並在沒有劇情限制的情況下演滿2分鐘，只見孫可芳、李運慶一上場，就默契演出「父子檔」，李運慶飾演喝醉的爸爸，孫可芳扮演兒子角色，無厘頭的劇情讓陳璇、黃偉晉看傻眼。
接著李運慶靈機一動，開口表示：「是不是老爸在你手機看到那個一直會跳地板動作的男生？」瞬間讓黃偉晉無從抵抗，只能搞笑的以街舞男孩的角色出場。而原以為成功整到主持人，卻反被主持人整，只見黃偉晉上場後，便機靈地將陳璇設定為他的新歡，且是一位鋼管舞女郎，孫可芳還參一腳，2位女生直接為他爭風吃醋，讓黃偉晉演得滿頭大汗：「我不知道你們會加技能，我傻眼。」