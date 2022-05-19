林鶴明稱有事打電話別打口水仗 柯文哲嗆：中央都抄地方
新冠肺炎疫情近日持續升溫，台北市與新北市可以說是疫情首當其衝的區域。而民進黨副秘書長林鶴明在網路節目中表示，有事情需要表達直接打電話，都有管道可溝通，若是政治口水就開記者會表演沒關係，也被外界直指是朝著雙北兩市長而來。對此台北市長柯文哲今（19）日回應，表示電話一直都有在打，而且地方提供的建議，事實證明中央之後每一樣都照抄。
柯文哲表示，他與侯友宜都是比較務實的人，不是那種真正愛表演的人。「不可諱言這波疫情當中，雙北是首當其衝的第一波。」柯文哲說，尤其新北又比台北壓力更大，因為新北的人口更多，所以侯友宜之前也針對「快篩陽就給藥」或是「3+4要改成0+7」提出建議。
「侯市長是本人打給陳時中，我們台北市則是黃珊珊跟王必勝還有陳時中常常打電話。」柯文哲強調，每天北市府都會召開防疫會議，有什麼需要跟中央溝通的，都會透過黃珊珊跟中央講，「所以不是像林鶴明講的，我們都有在打電話溝通。」
柯文哲更強調，雙北身在疫情的前線，都次在第一線實際面對問題，並想辦法解決問題，「所以不要一直認為我們在搗蛋，事實證明我們講的不是每一樣都照抄了嗎？」柯文哲指出，包含快篩陽是同PCR給藥，還有疫調人力不足的問題，中央也都在地方反應後照做了。
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