瑞莎遭控斂財！氣炸「我只想幫孩子」 哽咽談俄烏戰爭
瑞莎今（19）日出席NFT交易平台活動，她創辦瑞星韻律體操協會，在去年底時引起爭議，有網友指控瑞莎「變了」，甚至控訴她斂財，事件鬧得沸沸揚揚，而藉由今天出席活動的機會，針對這些抹黑，瑞莎直言：「不想花力氣再不值得的事情上。」
瑞莎對於先前被指控斂財一事，無奈回應：「這個世界有很多不公平，不想花時間、力氣在不值得的事情上，我只想要真正幫助孩子，忙比賽、活動，不是忙提告亂說話的人，但因為這個事情不止一次，所以覺得不能這樣，我有很多小朋友要顧，不能受影響。」此外，官司正在上訴中，也還在調查中。
俄烏戰爭持續惡化，家鄉在烏克蘭的瑞莎，坦言很擔心在烏克蘭的家人們，談到戰爭，她一度哽咽到說不出話，她透露每一天早晚都會打電話給在烏克蘭的家人，「我的奶奶、叔叔沒事，目前安全，但是會很緊張很擔心，常常見不到他們，都在地下室，他們不接電話我們就很害怕，希望世界和平。」
瑞莎今天是產二寶後首露面，一、二胎都堅持餵母奶的她，現在只剩55公斤，讓她表示：「就快沒奶了，一開始100c.c.隔天醒來不到20c.c.，已經影響到我，我爸、媽也對我滿生氣，他們說『妳在想什麼，妳要有責任感照顧小寶寶，不能影響到寶寶沒有奶』。」