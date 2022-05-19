《礦業法》修法草案6大重點　經濟部：今送立院審議

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此次修法共有6大重點，包括，第一、刪除俗稱「霸王條款」，刪除主管機關依法駁回礦業權展限申請案的補償規定，以及刪除礦業權者提存地價、租金或補償後，得先行使用土地的規定。
第二、強化環境保護，要求業者一次性補辦環評。針對環境影響評估法規施行前，未曾辦理環境影響評估且對環境有相當影響的礦場，要求礦業權者一次性辦理環境影響評估，如果在修法完成後，在一定時間內未辦理、未通過或未依審查結論辦理者，最重將廢止礦業用地，並增訂環境維護計畫及礦場關閉計畫。
第三、尊重原住民族權益，原住民採取礦物資源，無須取得礦業權，針對礦場位在原住民族土地或部落周邊一定範圍內的公有土地者，新申請礦業用地時，要求礦業權者依原住民族基本法規定辦理諮商同意。既有礦業用地未曾辦理原民諮商同意者，要求一次性辦理諮商同意，如果未辦理，將廢止礦業用地，未獲同意或過程延宕者，則要求停工。
第四、落實資訊公開並保障公民參與。受理礦業申請案階段，就進行資訊公開程序，並在礦業用地申請及礦業權展限階段，增加當地居民參與機制。
第五、加強礦業管理及開採量管制。新增在礦業執照中敘明當次核定採取量，落實總量管制，提升礦場環境維護標準，須經環境技師簽證，加強礦場自我管理及礦業用地使用完畢後的整復規定及罰則。
第六、新增提撥礦產權利金的一部分，作為回饋受礦業開發影響的當地居民的經費來源，並將回饋機制法制化。