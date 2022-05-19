COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

《礦業法》修法草案6大重點　經濟部：今送立院審議

▲經濟部礦務局指出，在經過歸零思考，政院版礦業法修法草案將於今（19）日送請立法院審議，以回應各界期待。（圖／經濟部提供）
▲經濟部礦務局指出，在經過歸零思考，政院版礦業法修法草案將於今（19）日送請立法院審議，以回應各界期待。（圖／經濟部提供）

記者鄭妤安／台北報導

2022-05-19 18:20:03

行政院會今（19）日通過《礦業法》修法草案，刪除「霸王條款」，強化環境保護，並要求未曾辦理環評的礦場一次性補辦理環評。經濟部礦務局指出，在經過歸零思考，政院版礦業法修法草案將於今日送請立法院審議，以回應各界期待。

我是廣告 請繼續往下閱讀
礦務局表示，在經過歸零思考，就各界所關注的國土資源保育、永續發展、原住民族權益、資訊公開及民眾參與等議題，進行跨部會溝通整合，再就土地使用權取得及礦場加強管理等相關條文，除了修正部分文字外，還加強立法說明，經報行政院審查通過。

此次修法共有6大重點，包括，第一、刪除俗稱「霸王條款」，刪除主管機關依法駁回礦業權展限申請案的補償規定，以及刪除礦業權者提存地價、租金或補償後，得先行使用土地的規定。

第二、強化環境保護，要求業者一次性補辦環評。針對環境影響評估法規施行前，未曾辦理環境影響評估且對環境有相當影響的礦場，要求礦業權者一次性辦理環境影響評估，如果在修法完成後，在一定時間內未辦理、未通過或未依審查結論辦理者，最重將廢止礦業用地，並增訂環境維護計畫及礦場關閉計畫。

第三、尊重原住民族權益，原住民採取礦物資源，無須取得礦業權，針對礦場位在原住民族土地或部落周邊一定範圍內的公有土地者，新申請礦業用地時，要求礦業權者依原住民族基本法規定辦理諮商同意。既有礦業用地未曾辦理原民諮商同意者，要求一次性辦理諮商同意，如果未辦理，將廢止礦業用地，未獲同意或過程延宕者，則要求停工。

第四、落實資訊公開並保障公民參與。受理礦業申請案階段，就進行資訊公開程序，並在礦業用地申請及礦業權展限階段，增加當地居民參與機制。

第五、加強礦業管理及開採量管制。新增在礦業執照中敘明當次核定採取量，落實總量管制，提升礦場環境維護標準，須經環境技師簽證，加強礦場自我管理及礦業用地使用完畢後的整復規定及罰則。

第六、新增提撥礦產權利金的一部分，作為回饋受礦業開發影響的當地居民的經費來源，並將回饋機制法制化。

Q1製造業產值達4.15兆　連6季正成長、創歷年同季新高

台灣有望加入IPEF？王美花：有直接管道與美密切溝通

中國封控鬆綁　王美花：台商力拚6月全面復工

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
必敗精神糧食！哪一本女神寫真書，你願意買回珍藏？

必敗精神糧食！哪一本女神寫真書，你願意買回珍藏？

繼續作答
即時
推薦閱讀