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新北＋24826！國中會考登場　侯友宜籲考生遵守防疫規定

▲新北市宣布5月25日啟動BNT疫苗的校園集中接種作業，對象為221所國小、127所國高中職與五專（施打第三劑）。（圖／新北政府衛生局提供）
▲新北市宣布5月25日啟動BNT疫苗的校園集中接種作業，對象為221所國小、127所國高中職與五專（施打第三劑）。（圖／新北政府衛生局提供）

記者陳志仁／新北報導

2022-05-19 18:05:052022-05-19 18:45:03

新北市今（19）日新增24,826例的確診個案，居家照護120,304人；新北市長侯友宜也宣布，5月25日啟動BNT疫苗的校園集中接種作業，對象為221所國小、127所國高中職與五專（施打第三劑），5至11歲打0.2ml、滿12歲打0.3ml，國小以場地分流、施打分時的方式接種。

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國中教育會考將於21、22日登場，侯友宜指出，在會考前一至兩周就已採線上教學，也拜託考生要採取低密度的活動，避免外出接觸到高風險的族群，所以現在居隔、居檢及自主防疫的考生只有602人；第二類預備考場準備了274個，預估只會使用60個，尤其會採動線分流，希望考生戴口罩、量體溫，也會做好考場的清消。

▲新北市長侯友宜今日視察國中會考的考場，而第二類的備用試場，也依中央規定針對的對象設置不同座位數。（圖／新北政府教育局提供）
▲新北市長侯友宜今日視察國中會考的考場，而第二類的備用試場，也依中央規定針對的對象設置不同座位數。（圖／新北政府教育局提供）
侯友宜也對家長說聲抱歉，家長不能陪考，午餐使用隔板，不共食、也不交談外，另確診還沒有解隔或快篩陽未PCR的考生不得應考，但可參加6月4日、6月5日的補考，請考生放心；此外，也提醒不符合規定的考生，不得參加考試，只要查證屬實，會被取消資格，且不得補考，非常的划不來，呼籲考生一定要遵守防疫的規定。

侯友宜說，5月25日啟動BNT疫苗的校園集中接種作業，對象為221所國小、127所國高中職與五專（施打第三劑），5至11歲打0.2ml、滿12歲打0.3ml，國小以場地分流、施打分時的方式接種；此外，滿5及6歲幼生需要由家長陪同至本市合約的醫療院所預約接種，同步於醫療院所設置BNT專診，校園疫苗專案採自願性質，5至11歲兒童疫苗依中央的指引，尊重家長的個別需求。

針對新北市不跟進宣布停課，侯友宜僅回應授權各校決定，引發家長們的不滿；教育局副局長劉明超強調，「新北市沒有所謂不停課！」一、新北巿積極務實面對區域差異、照顧學生學習、關懷弱勢，彈性處理學校疫情的差異與變化。由於新北幅員遼闊，學校城鄉差距大，6月底前彈性授權各校因校制宜，視風險高低決定是否全校居家線上教學。

二、三重、蘆洲、新莊、中和、永和、板橋、土城等各級學校，考量都會區人口密集、疫情發展迅速及課務運作問題等，除少數學校尚在討論中，大部分已透過校內防疫會議決議，下週5月23日至5月27日，全校採居家線上教學，並視疫情滾動式調整；三、各校於全校暫停實體課程期間，落實基本照顧及分流教學，以維護學生學習權益。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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