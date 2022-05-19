校園防疫政策兩難？近8成民眾贊成高中以下學校停課

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對此，教育部回應表明，一致性停課，恐影響疫情沒那麼嚴重的地區學生學習，以及考量家長照顧需求，因此「校園防疫措施」不會調整，依舊維持各校彈性作業模式，各地各校可因應疫情需求，因地制宜、彈性調整授課方式。
根據《NOWnews今日新聞》最新的網路民調顯示，有79.79%民眾贊成高中以下學校直接停課至5月底，或是直接停課到學期末；16.8%民眾不贊成；3.41%不知道或沒意見。
而對於教育部基於「顧及學生受教權」及「考量家長照顧需求」2原因，取消全校暫停實體課程的規定，將選擇權留給各個學校自行決定，這樣的彈性實施方式，有51.83%民眾不贊成，希望教育部可以統一停課；45.55%民眾持贊成意見，認為各地疫情狀況不一樣；2.62%不知道或沒意見。
在礙於疫情關係，學校若是停課，學生在家皆採遠距離上課方式的情況下，對於遠距教學的成效，有44.76%民眾認為遠距教學的成效好，能讓學習不中斷、也可免去群聚的風險；但有28.27%民眾認為是因人而異；26.18%民眾則表示遠距教學成效不好，會受限於網路等環境因素；0.79%不知道或沒意見。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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