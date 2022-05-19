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校園防疫政策兩難？近8成民眾贊成高中以下學校停課

▲針對全國一致性停課，教育部日前表明「校園防疫措施」不會調整，依舊維持各校彈性作業模式。示意圖。（資料圖／記者陳惲朋攝）
▲針對全國一致性停課，教育部日前表明「校園防疫措施」不會調整，依舊維持各校彈性作業模式。示意圖。（資料圖／記者陳惲朋攝）

記者李琦瑋／台北報導

2022-05-19 18:07:042022-05-19 18:19:44

教育部5月8日提出停課新制，國小、幼兒園端有確診，全班暫停實體教學3天，國高中端則採九宮格匡列，並授予各縣市、各校彈性調整空間，引發民眾不滿。根據《NOWnews今日新聞》最新的網路民調顯示，近8成民眾贊成高中以下學校直接停課至5月底，或到學期末。

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隨著校園確診人數持續增加，立法院法制局日前表示，由於國外最新研究顯示兒童及青少年比成年人更容易染疫，因此建議「高中以下學校宜直接停課至5月底或學期末」，避免短期內反覆停課、復課。教育團體、家長團體、學生團體皆呼籲教育部能統一停課，全面改遠距教學。

對此，教育部回應表明，一致性停課，恐影響疫情沒那麼嚴重的地區學生學習，以及考量家長照顧需求，因此「校園防疫措施」不會調整，依舊維持各校彈性作業模式，各地各校可因應疫情需求，因地制宜、彈性調整授課方式。

▲根據 《NOWnews今日新聞》公布的最新民調顯示，有79.79%民眾贊成高中以下學校直接停課至5月底，或是直接停課到學期末。（圖／NOWnews今日新聞製）
▲根據 《NOWnews今日新聞》公布的最新民調顯示，有79.79%民眾贊成高中以下學校直接停課至5月底，或是直接停課到學期末。（圖／NOWnews今日新聞製）
根據《NOWnews今日新聞》最新的網路民調顯示，有79.79%民眾贊成高中以下學校直接停課至5月底，或是直接停課到學期末；16.8%民眾不贊成；3.41%不知道或沒意見。

▲根據 《NOWnews今日新聞》公布的最新民調顯示，有51.83%民眾不贊成彈性措施，希望教育部可以統一停課。（圖／NOWnews今日新聞製）
▲根據 《NOWnews今日新聞》公布的最新民調顯示，有51.83%民眾不贊成彈性措施，希望教育部可以統一停課。（圖／NOWnews今日新聞製）
而對於教育部基於「顧及學生受教權」及「考量家長照顧需求」2原因，取消全校暫停實體課程的規定，將選擇權留給各個學校自行決定，這樣的彈性實施方式，有51.83%民眾不贊成，希望教育部可以統一停課；45.55%民眾持贊成意見，認為各地疫情狀況不一樣；2.62%不知道或沒意見。

▲根據 《NOWnews今日新聞》公布的最新民調顯示，有44.76%民眾認為遠距教學的成效好，能讓學習不中斷、也可免去群聚的風險。（圖／NOWnews今日新聞製）
▲根據 《NOWnews今日新聞》公布的最新民調顯示，有44.76%民眾認為遠距教學的成效好，能讓學習不中斷、也可免去群聚的風險。（圖／NOWnews今日新聞製）
在礙於疫情關係，學校若是停課，學生在家皆採遠距離上課方式的情況下，對於遠距教學的成效，有44.76%民眾認為遠距教學的成效好，能讓學習不中斷、也可免去群聚的風險；但有28.27%民眾認為是因人而異；26.18%民眾則表示遠距教學成效不好，會受限於網路等環境因素；0.79%不知道或沒意見。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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