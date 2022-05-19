黑熊「711」野放後疑遭槍殺埋屍 林務局證實身體有彈孔
原編號711、後編號568的東卯山黑熊，於2020年10月時因誤觸「山豬吊」陷阱，致使熊掌受傷，被東勢林管處及特生中心急救站團隊帶回後治療圈養，同年12月首度野放，但不到1個月又遭套索捕獲，被特生中心再度帶回，直到今年4月12號二度野放。不料這次野放後，黑熊再被發現時竟已成為冰冷屍體，而林務局今（19）日證實，黑熊頭骨局部碎裂，身體有彈孔，疑似為槍傷或其他兇器所致。對於外界有聲音質疑該黑熊不適合被野放，林務局也還原決策過程。
林務局表示，東卯山黑熊於4月12日在南投信義鄉丹大山區野放後一路向北移動，最後進入仁愛鄉武界山區，追蹤訊號於5月6日消失，林務局追蹤人員於5月9日發現其遺體遭掩埋於距離武界產業道路不到100公尺處，後送農委會家畜衛生試驗所解剖。除初步證實死因與槍傷或其他人為因素有關，家衛所也發現黑熊遺體脂肪層正常偏厚，身體狀態評分良好，BCS（Body Condition Score）為4/5，腸道則有黑色團塊，推測自野放後的覓食狀況正常，食物來源應無虞。
林務局強調，由於東卯山黑熊曾出現滋擾果園、農舍行為，邀集多位專家學者，針對東卯山黑熊生理健康狀態、野外存活能力、圈養時期與人的互動關係等因子，逐一評估是否野放，雖然專家學者意見分歧，最後經共識決議，認為其恢復狀態良好，林務局願給牠再一次回歸自然的機會，倘若再度滋擾聚落，即會啟動捕捉並終生圈養；而考量在地居民意見，「異地野放」獲得較多專家支持。
林務局說明，事先已於野放地鄰近聚落進行溝通，衛星追蹤資料的事實也證明，東卯山黑熊野放後，在「丹大野生動物重要棲息環境」時均安全無虞，沒有受到人為干擾，且天然食物充足，並未因覓食需求而入侵周邊農地、農舍。只可惜牠一路迂迴向北移動，離開了安全的丹大山區。林務局強調，黑熊遇害留下無限遺憾，但遇害的原因與行為人動機，仍需靜待檢警偵辦結果，呼籲外界暫勿揣測，靜待檢方調查。（編輯：倪浩軒）