張善政：已向伯公請益　以最大誠意請羅智強相助

前國民黨主席朱立倫昨日突襲式徵召前行政院長張善政參選桃園市長，引發地方質疑沒有事先溝通。張善政今（19）日表示，在國民黨宣布徵召選桃園市長不久，他就致電最尊敬的吳伯雄老縣長請益；至於支持者關心有意參選前台北市議員羅智強遭黨中央搓掉，張善政說，他會發揮三顧茅廬的精神，以最大誠意請羅祝他一臂之力。
張善政說，伯公一日為縣長，一輩子關心桃園。言談間可以感受到他老人家對桃園的關切與未來的期待，還有對她的殷殷期許，希望從此一轉陰霾氣氛。他也跟伯公保證，與地方朋友一一請益是他即日最優先工作。
張善政說，伯公年事已高，疫情肆虐期間他不便為我拋頭露面，但是伯公絕對是他選舉的最高精神領袖。在選舉團隊初具雛形後，他會幫我畫龍點睛。期待這一天早早到來。
至於昨天關心羅智強的簡訊留言潮水般湧入張善政的LINE與FB，張善政說，為尊重智強，這邊不便先說太多。只是要讓關心的朋友知道，自2020總統選舉時開始，羅智強就是他請益的重要對象。他們之間，有直接的溝通管道。
張善政說，羅智強真的是一位不可多得的人才，他會以三顧茅廬的精神、最大的誠意，請他助我一臂之力。不是只為他，也是讓羅智強可以為他關心的桃園繼續付出，讓他這樣一位幹才有長遠發揮的空間，同心協力贏得選戰，是最高目標。