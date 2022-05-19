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江啟臣率團訪AIT　謝美國挺台入WHA、爭取納印太經濟架構

▲立法院國防外交委員會召委江啟臣率團拜會AIT，感謝美國支持台灣加入WHA，並表達台灣希望能被納入印太經濟架構成員國。（圖／江啟臣辦公室提供）
▲立法院國防外交委員會召委江啟臣率團拜會AIT，感謝美國支持台灣加入WHA，並表達台灣希望能被納入印太經濟架構成員國。（圖／江啟臣辦公室提供）

記者羅婉庭／台北報導

2022-05-19 18:09:442022-05-19 19:11:40

立法院外交及國防委員會今（19）日拜會美國在台協會臺北辦事處（AIT），召委江啟臣指出，這是立法院史上首次由委員會成員組成訪問團，前往外國使節駐台辦公室拜會，過去都是由立委組團出訪，但近年受疫情影響，組團出訪進行國會外交之機會大幅減少，但他仍積極尋求各種方式，包括正式拜會各國駐台機構進行外交。

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今日拜會由AIT處長孫曉雅親自接待，雙方就近期台美關係、俄烏戰爭對全球地緣政治影響、WHA、軍事協助等多項議題交換意見。江啟臣表示，前幾天美國南加州發生令人感到非常遺憾、悲傷的槍擊案件，因為理念不同而心生仇恨，最終犯下不可原諒的錯誤。這次的事件凸顯出人與人之間的相互溝通，是多麼地重要，各種領域的交流，都能讓人與人彼此間有進一步的認識，國與國之間如此，台美間亦是如此，兩岸更應如此。

江啟臣指出，這會期他到不少國防部隊考察，國軍弟兄皆戰戰兢兢全力備戰，如何有效防止衝突是台美的共同利益，台美間應思考，如何共同合作，降低風險、避免誤判，透過軍事合作強化民眾對安全的信心。他舉例，即將於7月舉行的環太平洋軍演，是一個非常好的軍事合作交流機會，他樂見能推動類此的合作方式。

江啟臣說，作為西太平洋的利害關係者，他認為台灣有責任扮演好「負責任朋友」的角色，將西太平洋的共同安全、和平、民主與繁榮作為核心利益，讓西太平洋不會成為世界的火藥庫，而是世界和平的基石。會中不少委員提到軍購流程過於冗長，希望AIT能夠協助縮短繁瑣的行政流程，加快取得所需的速度，完備我建軍備戰的需求。

第75屆WHA世界衛生大會召開在即（5月22日-28日），然而我國至今仍未收到邀請函。江啟臣也特別感謝美國國務卿布林肯連續二年發表聲明，支持台灣參與WHA。江指出，台灣長期以來在公衛醫療的付出與貢獻，專業與能力，是國際有目共睹，新冠肺炎疫情爆發後，也從不吝惜給予國際友人需要的一切幫助，出席並實際參與WHA是必須也必要。立法院今年也由跨黨派立法委員組成視導團出發赴瑞士日內瓦，期待與更多的國際友人在當地共同為台灣發聲。

此外，美國總統拜登將於20日啟程進行他上任後首次的亞洲訪問。一般預期拜登將宣布「印太經濟架構（Indo-Pacific Economic Framework, IPEF）」。各界均相當關注拜登總統亞洲行將對印太地區帶來的影響，江啟臣也提到，印太經濟架構所要處理領域，台灣皆具有相當大的優勢與地位，也再次向AIT表達台灣對於能有機會成為其中一員的目標及期待，讓台美關係更邁進一步。

最後，江啟臣強調很高興能促成這次的拜會，能夠有機會與AIT駐台人員面對面交流，互相討論理解彼此的想法，後續也將陸續安排拜會各國駐台代表，待疫情趨緩後，也將再次組團出訪，藉由國會外交，拓展我國際人脈。

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