江啟臣率團訪AIT　謝美國挺台入WHA、爭取納印太經濟架構

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江啟臣指出，這會期他到不少國防部隊考察，國軍弟兄皆戰戰兢兢全力備戰，如何有效防止衝突是台美的共同利益，台美間應思考，如何共同合作，降低風險、避免誤判，透過軍事合作強化民眾對安全的信心。他舉例，即將於7月舉行的環太平洋軍演，是一個非常好的軍事合作交流機會，他樂見能推動類此的合作方式。
江啟臣說，作為西太平洋的利害關係者，他認為台灣有責任扮演好「負責任朋友」的角色，將西太平洋的共同安全、和平、民主與繁榮作為核心利益，讓西太平洋不會成為世界的火藥庫，而是世界和平的基石。會中不少委員提到軍購流程過於冗長，希望AIT能夠協助縮短繁瑣的行政流程，加快取得所需的速度，完備我建軍備戰的需求。
第75屆WHA世界衛生大會召開在即（5月22日-28日），然而我國至今仍未收到邀請函。江啟臣也特別感謝美國國務卿布林肯連續二年發表聲明，支持台灣參與WHA。江指出，台灣長期以來在公衛醫療的付出與貢獻，專業與能力，是國際有目共睹，新冠肺炎疫情爆發後，也從不吝惜給予國際友人需要的一切幫助，出席並實際參與WHA是必須也必要。立法院今年也由跨黨派立法委員組成視導團出發赴瑞士日內瓦，期待與更多的國際友人在當地共同為台灣發聲。
此外，美國總統拜登將於20日啟程進行他上任後首次的亞洲訪問。一般預期拜登將宣布「印太經濟架構（Indo-Pacific Economic Framework, IPEF）」。各界均相當關注拜登總統亞洲行將對印太地區帶來的影響，江啟臣也提到，印太經濟架構所要處理領域，台灣皆具有相當大的優勢與地位，也再次向AIT表達台灣對於能有機會成為其中一員的目標及期待，讓台美關係更邁進一步。
最後，江啟臣強調很高興能促成這次的拜會，能夠有機會與AIT駐台人員面對面交流，互相討論理解彼此的想法，後續也將陸續安排拜會各國駐台代表，待疫情趨緩後，也將再次組團出訪，藉由國會外交，拓展我國際人脈。