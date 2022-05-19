高雄再爆虐童！女教師持湯匙「掌嘴」 狠心打斷男童門牙
高雄市楠梓區一間幼兒園，今天（19日）傳出虐童事件，一名網友在「靠北惡質幼兒園」發文指出，該校有位女老師管教過當，竟持鐵湯匙「掌嘴」，導致男童門牙被敲斷，貼文一出，引起網友熱議，對此，高雄市社會局與教育局也火速展開調查，稍早該幼兒園發布聲明致歉，並強調已將女教師辭退。
據了解，網友公布的監視器畫面顯示，該名女老師疑似拿著鐵湯匙在教訓男童，過程中毫不手軟，不停敲擊男童的頭部與牙齒，最後還將男童拎下椅子，並拖出教室，消失在監視器範圍內。
貼文一出，該間幼兒園立刻遭到大批網友出征，短短時間內google上的評價就降為1.6顆星，氣炸的網友也紛紛留下「到底是什麼深仇大恨要這樣對待別人的小孩」、「請正視問題！不要欺負小孩！」、「希望家長能用同樣的方式回敬施暴者」等語。
社會局表示，目前已接獲通報，後續會再交由社工進行調查，若確實有不當對待幼兒的情形，將依兒少法規定，對行為人處6至60萬元罰緩，並公布其姓名。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞
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