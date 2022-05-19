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親友也確診！綠發言人黃彩玲揭邀「確診黨公職」拍片心境

▲民進黨發言人黃彩玲表示，希望這幾位確診黨公職的分享，能帶來一些正向力量，讓大家知道「我們都在，我們都一樣，我們會一起挺過的」。（圖／民進黨提供）
▲民進黨發言人黃彩玲表示，希望這幾位確診黨公職的分享，能帶來一些正向力量，讓大家知道「我們都在，我們都一樣，我們會一起挺過的」。（圖／民進黨提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-05-19 18:28:00

近來國內疫情延燒，民進黨邀請確診黨公職拍攝一系列《同心防疫、一起挺過》影片，向國人宣導正確的防疫資訊，也替確診者打氣。民進黨發言人黃彩玲今（19）日晚間表示，要聯繫確診的黨公職雖然很有意義，但心裡頗為抗拒，因為感到不好意思；不過7位黨公職一口答應，為的就是要分享資訊給國人，舒緩大家的恐慌，讓她感到非常感動，也希望這幾位確診黨公職的分享，能帶來一些正向力量。

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▲民進黨確診黨公職拍攝系列影片，傳達正確防疫資訊，也盼舒緩國人緊張焦慮。（圖／翻攝自黃彩玲臉書）
▲民進黨確診黨公職拍攝系列影片，傳達正確防疫資訊，也盼舒緩國人緊張焦慮。（圖／翻攝自黃彩玲臉書）
黃彩玲表示，這陣子辦公室的同事以及不少民進黨黨公職，一個一個輪流確診，她的親友也不例外，對於病毒與病程的恐懼完全感同身受，所以第一時間被交付處理《同心防疫、一起挺過》系列影片的任務時，覺得很有意義，但心裡又頗為抗拒，因為要對病人提出拍攝要求電話就舉不起來。

黃彩玲說，結果出乎意料，沒想到短短半天，7位黨公職阿莎力一口答應。隔離中的立委趙天麟是第一個回傳影片的人，從拍攝的背景不難看出，他在視訊質詢完官員後立刻自拍，趙天麟的助理說，「老闆最近聲音的扣打，大概一場質詢就用完了」，依舊忍著喉嚨的不適拍完，片中的聲音粗糙又低沈，卻充滿正能量，一如他想傳達給所有朋友的訊息，「如果你身邊有人確診，請多一點同理心」。

黃彩玲也回憶，收到立委邱議瑩回傳的影片時，她嚇了一跳，因為邱議瑩還自拍了運動和打果汁片段，套一句以前在電視台當記者時最愛講的「這條畫面素材很夠！」。黃說，聽到邱開口第一句話「我是一個病識感很強的人」，自己眼框就熱了起來，這正是不管人多不舒服，都要拍影片分享確診心得的原因，希望能降低確診者的無形恐懼。

至於台北市議員鍾佩玲，黃彩玲表示，鍾因孩子確診跟著確診，照顧孩子和自己，已夠讓她蠟燭兩頭燒，但依舊騰出時間跟所有家長分享「常備品小撇步」，不只在鏡頭前拿著藥品仔細介紹，還為了趕緊回傳讓黨部準時上線影片，她清湯掛麵戴著眼鏡就開拍，讓人感動不已，一直提醒同仁找張美照當封面，「不然議員太犧牲了」。

另外，黃彩玲也提到，包括黨發言人謝子涵以及已確診康復的立委蔡適應、林靜儀和台北市議員王閔生都以過來人身份提到確診症狀，也提醒民眾相關用藥指引。

黃彩玲有感而發表示，她相信大家的信念都一樣，唯有「團結防疫、同心抗疫」才能挺過這波疫情，也希望這幾位確診黨公職的分享，能帶來一些正向力量，讓大家知道「我們都在，我們都一樣，我們會一起挺過的」。

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