親友也確診！綠發言人黃彩玲揭邀「確診黨公職」拍片心境

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黃彩玲說，結果出乎意料，沒想到短短半天，7位黨公職阿莎力一口答應。隔離中的立委趙天麟是第一個回傳影片的人，從拍攝的背景不難看出，他在視訊質詢完官員後立刻自拍，趙天麟的助理說，「老闆最近聲音的扣打，大概一場質詢就用完了」，依舊忍著喉嚨的不適拍完，片中的聲音粗糙又低沈，卻充滿正能量，一如他想傳達給所有朋友的訊息，「如果你身邊有人確診，請多一點同理心」。
黃彩玲也回憶，收到立委邱議瑩回傳的影片時，她嚇了一跳，因為邱議瑩還自拍了運動和打果汁片段，套一句以前在電視台當記者時最愛講的「這條畫面素材很夠！」。黃說，聽到邱開口第一句話「我是一個病識感很強的人」，自己眼框就熱了起來，這正是不管人多不舒服，都要拍影片分享確診心得的原因，希望能降低確診者的無形恐懼。
至於台北市議員鍾佩玲，黃彩玲表示，鍾因孩子確診跟著確診，照顧孩子和自己，已夠讓她蠟燭兩頭燒，但依舊騰出時間跟所有家長分享「常備品小撇步」，不只在鏡頭前拿著藥品仔細介紹，還為了趕緊回傳讓黨部準時上線影片，她清湯掛麵戴著眼鏡就開拍，讓人感動不已，一直提醒同仁找張美照當封面，「不然議員太犧牲了」。
另外，黃彩玲也提到，包括黨發言人謝子涵以及已確診康復的立委蔡適應、林靜儀和台北市議員王閔生都以過來人身份提到確診症狀，也提醒民眾相關用藥指引。
黃彩玲有感而發表示，她相信大家的信念都一樣，唯有「團結防疫、同心抗疫」才能挺過這波疫情，也希望這幾位確診黨公職的分享，能帶來一些正向力量，讓大家知道「我們都在，我們都一樣，我們會一起挺過的」。