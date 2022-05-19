辣到被連千毅盜用！最強奶媽當宅女「邪惡躺地」

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▲謝薇安躺地視角超邪惡。（圖／謝薇安IG）

▲謝薇安低胸開U的上衣讓半球呼之欲出。（圖／謝薇安IG）

事實上，謝薇安的照片曾被連千毅在直播中盜用，更聲稱是自家小編，讓她氣到不行：「是要我牙（生氣）起來嗎？墾丁你個香蕉蛋糕？」連千毅事後也趕緊道歉，並誇讚對方漂亮，可見謝薇安在網紅界的人氣不容小覷。