辣到被連千毅盜用！最強奶媽當宅女「邪惡躺地」

被封為「最強奶媽」的謝薇安過去致力於經營IG，曾高達將近500萬粉絲追隨，即使後來無預警被停用，重新開啟帳號後人氣依舊不減。謝薇安近日因疫情嚴重，選擇宅在家打手遊，而她也不吝於放送「躺地視角」 造福粉絲。
謝薇安寫下：「It's switch time.在家就是要打電動！」雖然未露出天使般的臉孔，不過她清涼的居家裝非常吸睛，只見她先是躺在地板上，拿起遊戲機沉靜在虛擬世界中，隨後又改以跪姿入鏡，低胸開U的上衣讓半球呼之欲出，雙臂還心機地將其集中，事業線一覽無遺。粉絲看到後誇讚這邪惡視角，確實會讓人暴動，謝薇安也不忘提醒：「我都這麼有誠意拍新照片，還不按愛心？」
事實上，謝薇安的照片曾被連千毅在直播中盜用，更聲稱是自家小編，讓她氣到不行：「是要我牙（生氣）起來嗎？墾丁你個香蕉蛋糕？」連千毅事後也趕緊道歉，並誇讚對方漂亮，可見謝薇安在網紅界的人氣不容小覷。
※【NOWnews 今日新聞
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