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防疫險被罵翻！富邦產3點說明　強調絕無刁難、任意退保

▲防疫險被罵翻，富邦產今（19）日發出3點聲明，強調絕無從嚴刁難審核理賠案件或任意退保情事。（圖／NOWnews資料照）
▲防疫險被罵翻，富邦產今（19）日發出3點聲明，強調絕無從嚴刁難審核理賠案件或任意退保情事。（圖／NOWnews資料照）

記者顏真真／台北報導

2022-05-19 18:40:55

近期防疫險保單爭議不斷，尤其富邦產險遭指控「從嚴審核賠案」、「盡量少賠」、「任意退保」、「無故中斷契約」及「用倒閉來威脅保戶與政府」、「不是賠不起只是不想賠」，保戶及立委更是罵翻天。富邦產險今（19）日也發出3點聲明，強調絕無從嚴刁難審核理賠案件或任意退保情事，並對續保、核保及理賠申請等一一說明。

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富邦產險表示，對於收到公司寄發的續保通知書且公司已收取保戶的保費者，保險契約即已成立，但因數量眾多，公司已動員全體同仁投入作業以加速完成保單承保與簽發；保戶收到公司簽發的保險單，自保單生效日起就受到保障，公司絕不會「任意退保」或「無故中斷契約」。

對於理賠申請部分，富邦產險也提出3點釐清說明，在隔離費用補償部分，無論保戶採「3+4」還是「0+7」隔離方式，只要保戶提供紙本隔離通知書，或電子式隔離通知書、相關通知簡訊截圖與連結，再填妥理賠申請書，皆可辦理請領隔離費用補償。

在確診關懷保障方面，富邦產險強調，保戶僅需檢附醫療診斷證明書或是新冠病毒數位健康證明，並填妥理賠申請書，即可辦理請領確診關懷金。同時，依據防疫險保單商品條款，被保人住院診療時方得請領住院日額保險金，惟考量目前醫療資源滿載，許多原需住院的確診者，在輕重症分流原則下改為居家照護，為盡量符合保單條款及被保險人權益，同時兼顧台灣醫療量能留給緊急使用者，產險公會正努力研擬兩全其美的方式，富邦產險將依照產險公會理賠實務指引辦理理賠作業，與其他產險同業作法並無不同，更不會有報載所稱「從嚴審核賠案」、「盡量少賠」情事。

對於保險契約尚未成立，目前仍在核保審查中的案件，富邦產險說，考量被保險人如已持有本公司或其他保險公司有效防疫險保單，基於公司承保能量及風險承受程度考量，將婉拒承保，亦與其他產險同業作法並無不同，並會維持公司資本適足率，以確保對包含防疫險保戶在內的所有保險保戶的履約能力，讓公司經營安全穩定，以期不負廣大保戶及股東的託付。

富邦產險強調，為盡最大力量回應客戶的需求，全體員工皆全力以赴處理爆量的投保、續保文件登打、審查及理賠申請給付，希望能加快處理速度，若有處理時間遞延情形，也敬請見諒。

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