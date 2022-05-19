民進黨發言人確診！謝子涵分享隔離心境

近來國內疫情延燒，民進黨邀請確診黨公職拍攝一系列《同心防疫、一起挺過》影片，向國人宣導正確的防疫資訊，也替確診者打氣，確診的民進黨發言人謝子涵也參與影片拍攝。謝子涵今（19）日晚間表示，前陣子因有症狀快篩陽、PCR陽性後開始第一天居家隔離照護，隔離過程中也拍攝影片向大家分享經驗；她說，病毒這個敵人衍生出太多讓人感到難過的負面能量，10天下來看到陰性一條線真的很感動，希望大家都可以互相打氣、多一點體諒，願大家一起平安。
謝子涵說，自己已經康復解除隔離了，在居家隔離照護時拍攝影片，分享確診這段時間以來的經驗。她回憶，前陣子因有症狀快篩陽、PCR陽性後開始第一天居家隔離照護，因為怕家人會擔心，一直到隔離期滿才跟父母說。
謝子涵說，除了每天不斷更新指揮中心的防疫資訊外，她也發現身邊的確診朋友，都有持續與身邊確診者討論，像是加入很多溫馨的Line防疫社群，一起交流各式各樣疑難雜症，無論是行政流程、常備藥物，或是調理健康、除去焦慮的方法。
謝子涵表示，10天下來看到陰性一條線真的很感動，不只因為確診不好受，也因為這幾年下來，病毒這個敵人衍生出太多讓人感到難過的負面能量。
謝子涵說，希望大家都可以互相打氣、多一點體諒，特別是向中央與地方政府的防疫人員和醫護人員致上最深的敬意，真的非常謝謝他們的照顧，願大家一起平安。