《我的出走日記》神祕先生爆肥10公斤 認了狂吃很多東西
韓星孫錫求近期在熱播韓劇《我的出走日記》中飾演神祕「具先生」人氣再攀升，他今年參演由馬東石企劃的電影《犯罪都市2》，片中飾演反派「姜海相」，是從韓國逃至東南亞一帶為非作歹的危險人物。孫錫求為飾演「姜海相」特地增重10公斤，並花了快一年的時間曬黑，膚況因此大傷。
孫錫求表示：「我狂吃很多東西，沒另外請健身教練，因為比起健美的身材，我希望能展現出豐衣足食的體態，還很魯莽地拿著重物運動，好像還第一次臥推啞鈴推到100公斤以上。能隨心所欲吃自己喜愛的食物，所以我覺得很開心，隔天臉浮腫也沒關係，所以睡前也能進食，拍攝前也吃了不少。」
孫錫求透露，其實當時收到許多請他飾演惡角的劇本，但他不喜歡扮演行為惡劣、說髒話的角色，「不過我心想如果要演的話，就要演最壞的，加上因為我很喜歡前作《犯罪都市》，所以對《犯罪都市2》產生了野心。」他也為了表現出「姜海相」內心鬱悶和憤怒的模樣，回想10多歲後半至20多歲前半時期的自己，「當時我內心也是充滿了怒氣。小時候我總覺得自己是最醜陋的，常對自己感到自責」。
對於最近因《我的出走日記》突然暴漲的人氣，孫錫求透露：「目前我人在菲律賓拍戲拍了兩個月了，每當《我的出走日記》播出時，我都會上網看大家的留言，但其實這也有極限，我無法實際感受到最近受歡迎的程度，但因為很多朋友都會跟我說目前在韓國的情況，我感到很開心。」他還透露菲律賓有人因為《我的出走日記》認出他，讓他感到很驚訝。《犯罪都市2》5月20日在台上映。