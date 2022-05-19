國中會考本周末登場　明下午開放看考場　可委託親友代看

我是廣告 請繼續往下閱讀
試場規則包括考生進入考場時，須佩戴口罩並配合體溫量測，如故意不配合者，禁止進入考場；考生進入試場時須佩戴口罩，未佩戴口罩者不得進入試場，若不配合將請考場試務中心派員協助勸導，經勸導或處理仍故意不佩戴口罩者，禁止進入試場。
教育部提醒，考生於試場內考試期間應全程佩戴口罩，監試委員核對考生資料時，須配合監試委員指示，暫時拉下或脫下口罩至可辨識程度，經查驗身分後戴回。屢經勸導仍違反規定者，將依「111年國中教育會考違規處理要點」第12點，該科考試不予計列等級或級分。
另考試期間，居家隔離、居家檢疫及未經快篩的自主防疫考生到考場的交通方式，除搭乘防疫計程車外，得依各地方衛生局規劃或指示，以同住親友接送或自行前往等方式進行。
如由親友接送，考量車廂內為密閉空間，車上非考生者僅有駕駛1位，不可有其他非考生人員上車陪同；駕駛須為「居家隔離」或「居家檢疫」考生同戶的同住者；車程中，車上人員均應全程佩戴口罩、維持一定距離，考生應坐於後座、不可飲食、維持手部衛生。
教育部提醒，考生應於考前熟悉簡章相關規定，考試時遵守試場規則，如行動電話、智慧型手錶、智慧型手環、計算機等具有傳輸、通訊、錄影、照相、計算功能或發出聲響的用品，皆不可攜入試場；考生若不慎將非應試用品攜入試場，應於考試開始前放置於試場前後方，且電子產品須先關機或拔除電池，不得於考試期間發出聲響或影響試場秩序。考試期間，隨身放置非應試用品，無論是否使用或發出聲響，經監試委員發現者，5科記該科違規2點，寫作測驗扣1級分。
111年國中教育會考相關資訊請上國中教育會考網站或國中教育會考全國試務會網站查詢。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。