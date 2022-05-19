土耳其不孤單？克羅埃西亞總統放話 反對芬蘭瑞典入北約
鑒於俄烏戰爭情勢，芬蘭和瑞典昨（18）日正式遞件申請加入北約組織（NATO），多數成員皆持正面態度，唯與俄保持軍購關係的土耳其揚言公開表態反對；不過如今立場親俄的克羅埃西亞總統米蘭諾維奇（Zoran Milanović）也跳出來表示，克國將效仿土耳其，阻止芬蘭和瑞典加入北約。
米蘭諾維奇於今年4月底曾公開表態反對芬蘭和瑞典在巴爾幹半島問題解決之前加入北約，當時米蘭諾維奇表示，這個「冒險舉動」將會激怒俄羅斯；隨著北約即將在6月於西班牙馬德里召開領袖峰會，米蘭諾維奇再度強調，若芬蘭、瑞典於峰會遞交申請，那麼他便會以國家元首身分進行否決；米蘭諾維奇昨日強調，他將指示克國常駐北約代表投票阻止芬蘭和瑞典加入北約，直到波士尼亞的選舉法得到修改。
不過克羅埃西亞總統本人一系列的言論遭到母國政府的強烈抨擊，該國總理強調，總統的個人言論絕不代表克羅埃西亞政府觀點；會出現元首反對北約，該國政府反對元首的情勢，主要是因為該國奇特的政治制度，克羅埃西亞採取的是類似法蘭西第五共和國的「半總統制」，總統與議會由人民直選。
然而，克羅埃西亞國會在2000年修憲改為議會制，總統雖由人民直選，但象徵意義大於實質權力；總理則負責政府，國防、外交等政務多轉由總理率領內閣的國防部、外交部處理。