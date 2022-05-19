《原子》蔡承祐、小孩曖昧磨鼻　口罩、運動毛巾連帶暴紅

由野火製作的台灣最強男團選秀節目《原子少年》，以8大星球將80位少年分類，在舞台上競爭出道的位置，擅長饒舌嘻哈的天王星，在節目播出前團體票數並不出色，沒想到首次舞台歌曲〈KING〉就表現令人驚豔，票數一路開掛逆襲，現在成了票數排行榜冠軍，出道機會濃厚，尤其以蔡承祐、小孩（何世華）這對關係無間的舞台CP，在《NOWnews今日新聞》民調「哪對星球CP是你心中最佳的組合？」，被粉絲票選為「最佳CP」第三名，兩人15日陪同粉絲觀看《原子》直播，被要求當眾親密磨鼻子，光隔著口罩對視就害羞到不行，曖昧指數破表，連口罩都意外暴紅！





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▲《原子少年》天王星的蔡承祐（後排左二）、小孩（後排右二），是團內默契十足的好兄弟。（圖／有閑購物提供）

▲《原子少年》們戴上黑橘色口罩，擺出各種俏皮姿勢。（圖／有閑娛樂提供）

▲《原子少年》天王星的蔡承祐（左）、小孩同年同月同日生，默契十足。（圖／有閑購物提供）

▲天王星的蔡承祐（左）、小孩被粉絲拱當眾磨鼻子，隔著口罩就害羞到不行。（圖／翻攝網路）

蔡承祐和小孩擅長唱跳，都有饒舌功力，當初被選進天王星時，小孩就很興奮透露最想跟蔡承祐同台，「他在我心裡是第一名」，兩人個性、興趣很合拍，是團內的饒舌擔當，加入《原子》後共同為新歌〈Summer disco〉寫詞，聲音、跳舞搭檔都有默契，最巧合的是兩人竟然同年同月同日生，難怪被視為是「天選CP」。





天王星獲得觀眾票數越高，粉絲樂於看到蔡承祐、小孩一起出道，兩人15日線上陪觀眾欣賞《原子》播出，許多CP粉就守在直播場外，捕捉他們上下班的身影，尤其是他們戴上的船型醫療口罩，黑橘配色剛好跟《原子》團服相同，顯得非常有活力，在防疫期間，也成了粉絲們選購週邊商品的首選。





▲林佳辰戴上《原子少年》口罩，一雙電眼依舊魅力十足。（圖／有閑娛樂提供）

▲粉絲捕捉林佳辰下班身影，口罩戴好戴滿。（圖／翻攝林佳辰IG）

▲《原子少年》聯名運動毛巾舒適、易吸汗，方便小孩練舞時使用。（圖／有閑娛樂提供）

▲小孩戴上黑橘色口罩，笑說感覺眼睛有變大效果。（圖／翻攝小孩IG）

《原子》聯名週邊商品多樣化，不只有象徵活力的橘色團服，還有各個星球不同顏色的應援服，以及黑白兩色運動毛巾，在製作上配合少年們熱愛唱跳的特質，特意製作成舒適、透氣的配備，讓粉絲運動、跳舞時都能隨時將偶像的週邊商品穿戴在身上，也可以透過選購方式獲得該支持選手的人形衣架，或是直播現場專屬福利時間等禮物，和喜愛的少年們進一步接觸。詳細資訊可洽「有閑購物」原子少年旗艦店（https://atomboyz.jollybuy.com/）。



