疫情升溫外帶市場夯　英式連鎖紅茶店買一送一齊抗疫

隨著疫情升溫，外帶與外送市場需求大增。北高雄河堤社區人車熱鬧的明仁路，今(19)日傍晚出現排隊人龍，過往路人以為是社區民眾排隊搶買便宜快篩試劑，好奇走近一看才知道，原來是排隊買飲品。英式連鎖紅茶店業者表示，對於政府與病毒和平共存的政策有信心，為了與民眾並肩正常生活，在萬物齊漲的時候，特別推出「買一送一」優惠，帶動大樂商圈消費商機。
湯尼紅茶（Tony Tea）業者指出，疫情從開始到現在已經將近兩年半，不少主打內用的餐廳及咖啡廳生意大受打擊，不是被迫歇業就是改變營業方式，轉型專攻外帶或外送市場，但原本就是以過路客為主要客群的飲料店，比較不受影響，經過評估後決定配合政府防疫政策，走進社區並選在入夏溫暖的五月天，熱鬧開幕全國第一家英式連鎖紅茶門市「湯尼紅茶」。
「湯尼紅茶」無論是嚴選單品紅茶、湯尼特調或香醇奶類，完全顛覆傳統茶飲的概念。特別推薦熱銷人氣商品，例如胭脂紅茶、貝瑞莓多多、湯尼雲朵...等等。值得一提的是「英倫厚奶」牛奶是採用萬丹酪農戶限定鮮乳，香醇濃郁，也是店內人氣品項之一。不只紅茶好喝，業者還特別在店外設置充滿英倫風情的紅色電話亭，帶給消費者滿滿的驚喜，也吸引不少人特地前往拍照打卡。