安柏赫德疑偷吃男星？強尼戴普被綠帽氣炸：不想正眼看她

好萊塢男星強尼戴普（Johnny Depp）與前妻安柏赫德（Amber Heard）的毀謗官司成了拉鋸戰，在全世界的粉絲關注下，名人緋聞都得攤開來說，他不顧被嘲笑戴綠帽，憤怒揭穿2016年離婚前一夜，女方竟帶著帥氣男星詹姆斯法蘭科回洛杉磯住處過夜，電梯監視器畫面曝光，兩人一同返回豪宅，舉止親密，詹姆斯甚至將頭靠在安柏肩上，讓強尼戴普臉上無光，至今都不想正眼看前妻。





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▲官司發展對強尼戴普較有利，他展露輕鬆笑容。（圖／美聯社／達志影像）

安柏承認帶過詹姆斯法蘭科回家，辯稱當時強尼戴普隨時會回家，她感到焦慮無法入睡，才找鄰居詹姆斯法蘭科陪伴，更聲稱因為破碎婚姻，請求眾多好友陪伴，「那時對於任何願意幫我的人，都很歡迎」。不過，看在強尼戴普眼裡沒麼簡單，安柏曾和詹姆斯法蘭科2度合作，還在離婚前就把他帶回家，因此認定前妻婚內出軌，安柏和對方一定偷偷交往過。





而強尼戴普和安柏的互動，讓外界相當關注，先前她被抓包故意模仿前夫出庭的服裝，似乎在玩心理戰術，連哭泣時都會對著攝影師惺惺作態，每個舉動都「演很大」，安柏心裡卻很介意強尼戴普沒有正眼看她，不屑地說：「他有罪，他知道自己在撒謊，不然為什麼不敢看我？」想逼前夫瞧她一眼。





▲安柏赫德出動妹妹出庭助陣，臉上依舊難掩疲態。（圖／美聯社／達志影像）

強尼戴普反應卻令人莞爾，他向律師表達離婚後發誓不會再直視看安柏一眼，現在是在遵守諾言，聽到前妻說法只能露出苦笑，還是不願意看她，低頭跟律師透露「我不想！我就是不想啊！」對前妻的態度非常不屑，讓當庭民眾看到笑出來，還有人「笑到併軌」當場離席。



